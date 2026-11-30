<앵커>



지난 1월 국민의힘에서 제명된 한동훈 무소속 의원이 무효 소송을 내겠다고 밝혔습니다. 장동혁 국민의힘 대표가 징계에 개입했다는 의혹을 '조작 제명'이라고 규정하면서 당권파와의 전면전을 예고했습니다.



김아영 기자입니다.



<기자>



지지자들의 환호 속에 국회 소통관으로 들어선 무소속 한동훈 의원.



올해 1월 자신의 제명 결정에 장동혁 대표가 개입했다는 의혹을 '조작 제명'이라고 규정했습니다.



조만간 법원에 제명 결의 무효 확인 소송을 제기하고 효력정지 가처분 신청도 내겠다고 밝혔습니다.



[한동훈/무소속 의원 : 찍어내기식 징계가 모두 마찬가지의 조작과 숙청의 과정이었던 것입니다. 최악의 사당화이자 정당 민주주의의 실종입니다.]



국민의힘 황경성 윤리위원이 배현진 의원 등 친한동훈계 의원 징계에 장동혁 대표가 개입했다는 의혹을 제기한 지 18일 만입니다.



한 의원 본인이나 가족이 국민의힘 당원 게시판에 윤석열 전 대통령 부부 비난 글을 썼다는 이른바 '당원 게시판 의혹'도 거듭 부인했습니다.



제명 사유가 된 당원 게시판에 가입한 적도, 어떤 종류의 글을 쓴 적도 없다고 주장했습니다.



한 의원이 법적 대응에 나서면서 장동혁 대표를 비롯한 당권파와 전면전이 불가피하게 됐습니다.



[장동혁/국민의힘 대표 (지난 27일) : 당게(당원 게시판) 사건을 세 마디로 정리하면 패륜 정치입니다. 여론 조작 정치입니다. 분열 정치입니다. 한동훈 의원이 하나만 해결하면 됩니다. '나는 하지 않았다' 그러면서 IP를 공개하면 됩니다.]



장 대표는 징계 개입 의혹을 항의하는 친한계 우재준 최고위원을 향해 비공개 석상에서 '탈당과 창당이라는 좋은 제도가 있다"며 한 의원 측과 함께할 생각이 없음을 밝히기도 했습니다.



국민의힘은 이틀 뒤 의원총회를 열어 이 문제를 논의할 예정인데, 친한계와 당권파 의원 사이에 또 한 번 충돌이 불가피할 것으로 보입니다.



(영상취재 : 신동환, 영상편집 : 김진원)