<앵커>



어제(29일) 저녁 전북 군산의 도시통합센터 전산실에서 불이 났습니다. 이곳에서 관리하던 버스정보시스템과 신호등 작동에 문제가 생기면서 긴급 복구 작업이 이어지고 있습니다.



밤사이 사건·사고 소식, 서동균 기자입니다.



<기자>



복잡하게 얽힌 전산 설비가 새까맣게 그을렸습니다.



어제 오후 6시 20분쯤 전북 군산시 도시통합센터 전산실에서 불이 났습니다.



인명피해는 없었지만 센터에서 관리하는 CCTV 영상이 모두 끊겼고, 버스정보시스템에 오류가 발생해 신호등 작동이 지연되는 등 일부 기능에 이상이 생겼습니다.



군산시는 오늘 아침까지 신호 체계를 복구할 계획입니다.



소방 당국은 전산실 내 무정전 전원장치 패널에서 불이 시작된 것으로 보고 정확한 화재 원인을 조사하고 있습니다.



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도로 위 배추를 담은 상자들이 나뒹굽니다.



어젯밤 8시 40분쯤 통영대전고속도로 남대전 나들목 근처에서 화물차에 실려 있던 배추가 도로로 쏟아졌습니다.



이 사고로 다친 사람은 없었지만 교통 운행에 차질이 빚어졌습니다.



경찰은 곡선 구간을 돌던 차량의 적재함 문이 열려 있던 것으로 보고 정확한 사고 경위를 파악 중입니다.



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어젯밤 10시 40분쯤에는 경남 사천시 곤양면의 한 야산에서 불이 났습니다.



산림 당국은 산불 진화 차량 33대와 진화 인력 122명을 투입해 3시간 10여 분 만인 오늘 새벽 1시 55분쯤 큰불을 잡았습니다.



앞서 사천시는 인근 흥사·작팔·목단마을 주민들에게 안전한 곳으로 대피하라는 긴급재난문자를 보내기도 했습니다.



산림 당국은 정확한 화재 원인과 피해 면적 등을 조사할 방침입니다.



(영상편집 : 최혜란, 영상제공 : 시청자 송영훈)