<앵커>



한밤중에 수백 명의 직원들을 회사로 호출해 논란에 휩싸인 DL그룹과 관련해 또 다른 '갑질 의혹' 제보가 이어지고 있습니다. 지난해 사내 감사에서 직원 수십 명에게 휴대전화 제출을 강요했다는 주장도 나왔습니다.



정윤식 기자가 취재했습니다.



<기자>



재계 24위 DL그룹 관련 제보가 시민단체에 이어지고 있는 것으로 SBS 취재 결과 확인됐습니다.



계열사 직원이라고 밝힌 한 제보자는 지난해 4개월간 진행된 사내 감사에서 직원 40명 정도가 휴대전화를 제출해야 했다고 주장했습니다.



제보자는 이 과정에서 혐의가 없는 직원들도 휴대전화 제출을 강요받았다고 적었습니다.



DL 측은 이 감사로 해사 행위를 한 직원을 적발해 해고했고, 직원들에게는 동의 절차를 거쳤다고 설명했지만 법적으로 문제가 있다는 지적이 나옵니다.



[윤지영/변호사 (직장갑질 119 대표) : 회사에서 우월한 지위를 이용을 해가지고 사실 업무상 적정 범위를 넘어서 정신적으로 고통을 주는 행위이기 때문에 설사 당사자 동의가 있다고 하더라도 직장 내 괴롭힘으로 볼 수 있습니다.]



개인정보를 위법하게 수집한 것으로 인정될 경우, 기업은 전체 매출액의 최대 3%를 과징금으로 부과받을 수 있습니다.



DL그룹은 이해욱 회장이 한밤중에 계열사 직원들을 불러 모았다가 논란에 휩싸인 상태입니다.



퇴근 시간이 한참 지난 27일 밤 10시쯤, 직원들은 회사의 갑작스러운 소집 통보에 금요일 저녁 시간을 보내다가 다시 회사로 돌아와야 했습니다.



DL 측은 이날 소집에 응한 직원들이 2백 명 정도라고 추산했는데, 이 가운데 일부는 자정이 넘어서까지 회사에 머물렀습니다.



회사 측은 설계상 문제점이 확인돼서 상황을 즉시 공유하자는 취지였다고 설명했지만 익명 온라인 게시판에는 "회장이 분을 참지 못해 직원 수백 명을 강제 소집했다", "계엄령과 다를 게 없다"고 비판하는 글이 올라왔습니다.



이 회장은 지난 2016년에도 운전기사들에게 사이드미러를 접은 채 운전하도록 요구했다가 갑질 논란을 일으키기도 했습니다.



(영상취재 : 김흥기, 영상편집 : 최혜란, 디자인 : 조수인)