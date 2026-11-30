<앵커>



엿새 전 경영 일선에 깜짝 복귀한 젠슨 황 엔비디아 최고경영자가 이번 주 미국 의회 검증대에 잇따라 오릅니다. 엔비디아 칩의 중국 밀반입 의혹과 트럼프 대통령 개입으로 복귀한 과정 전반에 대한 진실 규명이 이뤄질 전망입니다.



워싱턴 이한석 특파원의 보도입니다.



<기자>



현지 시간 30일 미국 수도 워싱턴D.C.에서는 엔비디아의 개발자 회의인 GTC 워싱턴이 막을 올립니다.



공공 부문과 정책 결정자들을 겨냥해 AI 인프라와 최신 기술을 선보이는 자리지만 정작 행사 간판인 젠슨 황 최고경영자는 기조연설 무대에 서지 못할 전망입니다.



의회 소환 일정과 맞물리면서 엔비디아 측이 황 CEO의 기조연설을 대신해 이안 벅 부사장의 세션을 긴급 편성한 것으로 전해졌습니다.



실제로 황 CEO의 이번 주 일정은 워싱턴 미 의회로 향해 있습니다.



미국 현지 시간 다음 달 1일에는 미 하원 외교위와 정보위, 미중전략경쟁특위 등 3개 위원회가 공동 주관하는 비공개 녹취 증언에 출석하고, 3일에는 상원 은행위원회 공개 청문회 증언대에 처음으로 섭니다.



의회의 칼날은 크게 두 곳을 겨누고 있습니다.



먼저 중국 스파이 의혹이 제기된 앨리스 황과의 부적절한 관계가 엔비디아 AI 칩이 미국의 수출 통제를 뚫고 중국으로 밀반입되는 통로가 됐는지입니다.



[벤 홀렌/미 연방 상원의원 (민주당) : 제 생각에는 젠슨 황이 중국에 대한 미국의 반도체 정책을 주도하고, 행정부를 압박해 수출 통제를 완화하려 했던 것으로 보입니다.]



또 스캔들로 사임한 지 불과 열하루 만에 도널드 트럼프 대통령 개입으로 경영 일선에 복귀한 과정으로 여야 모두 이사회 책임론과 수출 통제 시스템의 구멍을 집중 추궁할 태세입니다.



미국의 AI 패권 유지와 국가안보 통제라는 두 가치 사이에서 젠슨 황 CEO가 이번 주 의회 문턱을 어떻게 넘을지 전 세계 AI 업계의 이목이 쏠리고 있습니다.



(영상취재 : 박은하, 영상편집 : 김준희)