<앵커>



민주당이 조희대 대법원장 탄핵을 추진하는 가운데, 전국 법관 대표들이 한자리에 모이는 회의가 오늘(30일) 오전 열립니다. 일부 판사들은 탄핵 시도를 멈추고 사법권 독립을 보장하라는 내용의 안건을 제안하겠다고 예고했는데, 어떤 결론을 내놓을지 관심이 쏠립니다.



권민규 기자입니다.



<기자>



오늘 오전 10시 경기 고양시 사법연수원에서 전국법관대표회의 정기 회의가 열립니다.



전국 각급 법원 대표들이 참여하는 법관대표회의는 매년 두 차례 열리는데, 조희대 대법원장 사퇴 압박 속에 예정보다 일주일 앞당겨졌습니다.



특히 대법원이 한덕수 전 총리의 내란 관련 일부 혐의를 무죄 취지로 파기환송하고 민주당이 조 대법원장의 탄핵을 추진하면서 분위기는 심각해졌습니다.



[김민석/민주당 대표 (지난 23일) : 탄핵소추 추진단을 중심으로 당 내외의 의견을 모아서 탄핵안을 준비하고 발의하고 처리해 갈 것입니다.]



대표회의 의장인 강동원 부장판사는 지난 22일 탄핵소추안이 의결될 경우 법관들이 행동에 나서야 한다는 취지로 주장했고, 창원지법 판사들은 '법관 탄핵 추진은 헌법 가치 훼손'이라는 입장문까지 발표했습니다.



회의의 최대 관심사는 대법원장 탄핵 관련 안건이 정식 상정이 될 지입니다.



현장 발의는 안건을 내는 법관 대표 외에 9명의 대표가 동의해야 가능한데, 서울중앙지법 대표인 정용신 부장판사와 이호선 판사는 '사법권 독립과 탄핵 시도 중단을 요구하는 안건을 현장에서 제안하겠다'고 예고한 상태입니다.



만약 현장에서 발의가 되면 공동 입장을 낼지와 입장을 낼 경우 문구 수위를 두고 논의가 진행될 것으로 보입니다.



다만, 사법 불신에 대한 자성의 목소리와 조 대법원장 탄핵 문제를 놓고 판사들의 집단행동에 나서는 데 대한 이견도 있는 만큼 격론이 예상됩니다.



다음 달 4일 전국법원장회의와 전국 법원의 전체 회의가 예정된 상황에서 법관대표회의 결론이 법관들 대응 방향의 분수령이 될 전망입니다.



(영상편집 : 김호진, 디자인 : 한흥수)