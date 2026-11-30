<앵커>



이재명 대통령이 핵심 지역 부동산 가격이 황당할 정도로 떨어지고 있다면서도 여전히 '폭탄 돌리기' 상황이라며 집값 폭락에 대비하겠다고 밝혔습니다. 변동성이 심한 주식 시장에 대해서는 할 수 있는 것은 다 해보겠다고 강조했습니다.



오늘(30일) 첫 소식, 하정연 기자의 보도입니다.



<기자>



어제 청와대 출입기자단과 북악산 등반에 나선 이재명 대통령.



최근 부동산 시장 상황과 관련해 이런 진단을 내놨습니다.



[대한민국의 핵심 지역이라고 할 수 있는 지역들이 정말 놀라울 정도로 많이 떨어지고 있는 게 사실이고요. 정말로 황당할 정도로 떨어지고 있어. 막 쉬쉬하고 있는 거지, 수십억씩 떨어지잖아.]



최근 강남 4구 부동산 가격 하락을 언급한 것으로 보입니다.



부동산 시장이 고평가돼 위험한 '폭탄 돌리기'를 하고 있다는 생각에는 변함이 없다며 집값 폭락 시 공공이 집을 사들여 시장 충격을 완화하는 공공 매입 임대 확대 방안을 내부적으로 검토시켜 놨다고 말했습니다.



[이런 비정상적인 상황이 계속되면 언젠가는 (집값이) 추락하고, 피해 총량이 적도록 만드는 게 내 사명이라고 생각합니다.]



전월세 시장에 대해서는 장기적으로 안정될 것이라고 본다면서도 현상적으로는 어려운 게 사실인 만큼 실무 부처에 대책 마련을 지시했다고 밝혔습니다.



주가 급락 시 시장 안정을 위해 금융회사와 증권 유관 기관이 공동 출자한 자금으로 주식을 매입하는 '증권시장안정펀드'에 대한 견해도 밝혔습니다.



시장의 체질을 개선하는 게 중요하다며 웬만한 규모로 해서 실질적 결과를 만들 수 있을지 의문이라고 말했습니다.



[할 수 있는 것들은 다 해봐야죠. 너무 비정상적으로 변동성이 심하니까.]



구체적인 규모를 묻는 질문에는 전문가들이 판단할 영역이라며 말을 아꼈습니다.



또 증시안정펀드에 공적 자금을 투입할 가능성에 대해서는 자본시장대전환위원회를 맡은 김용범 위원장이 결정하는 대로 따르겠다고 밝혔습니다.



(영상취재 : 윤형, 영상편집 : 이승희)