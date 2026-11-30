▲ 스완지시티 선수들이 승리를 축하하고 있다

축구 대표팀 공격수 엄지성이 교체로 출전한 잉글랜드 프로축구 챔피언십(2부) 스완지시티가 카디프시티를 대파하고 5경기 만에 승전고를 울렸습니다.스완지시티는 29일(한국시간) 영국 웨일스 스완지의 스완지닷컴 스타디움에서 열린 카디프 시티와 2026-2027 챔피언십 18라운드 홈경기에서 3-0으로 대승했습니다.최근 4경기 연속 무승(1무 3패)에 그쳤던 스완지시티(승점 30)는 3골을 쏟아내는 집중력으로 부진에서 벗어나며 7위에 랭크됐습니다.엄지성은 교체 멤버로 벤치에서 시작했지만 왼쪽 날개로 선발 출전한 애덤 아이다가 전반 14분 만에 부상으로 더는 경기를 뛸 수 없게 되자 일찍 그라운드에 투입됐습니다.엄지성은 이날 76분을 뛰면서 4차례 슈팅을 시도하고, 두 차례 키패스를 투입하는 활약을 펼쳤으나 공격포인트를 작성하지는 못했습니다.소파스코어 평점은 6.8이었습니다.스완지시티는 전반 15분 조지프 오포쿠의 선제 결승골을 시작으로 후반 12분 벤 카방고의 추가골과 후반 24분 잔 피토트니크의 쐐기골이 이어지며 승리를 완성했습니다,(사진=게티이미지)