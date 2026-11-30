다음은 경복궁을 반려동물과 산책할 수 있게 해달라는 주장이 나왔는데 오히려 견주들이 반대하고 나섰다면서요?



네, 최근 SNS에는 "경복궁에 반려동물 출입 금지인 걸 어떻게 생각하느냐"는 글이 올라왔습니다.



작성자는 특정 요일이나 시간에만 개방하고 입장 가능한 반려동물 수를 제한하거나 별도의 입장료를 받자는 방안을 제안했는데요.



배뇨 습관이 있는 반려견에게는 기저귀를 채우고, 유모차나 이동가방을 이용하게 하자는 구체적인 방법까지 내놨습니다.



하지만 정작 반려견을 키우는 사람들 사이에서도 반대의 목소리가 나왔습니다.



"문화유산인 만큼 출입금지가 맞다" "목줄이나 배설물 관리가 제대로 되지 않으면 훼손 우려가 있다"는 건데요.



"동물이 문제가 아니라, 자격 없는 주인이 문제"라며 일부 보호자의 책임을 꼬집는 반응도 있었습니다.



현재 경복궁을 비롯한 4대 궁궐과 종묘, 조선왕릉 등은 국가유산 보호를 위해 반려동물 출입을 제한하고 있고, 장애인 보조견만 예외적으로 출입을 허용하고 있습니다.