먼저 국도를 달리던 한 시민이 갑자기 차를 세우고 도로 한복판으로 뛰어 들었다는데요.



위험할 것 같은데, 왜 그랬던 건가요?



네, 경북 김천에서 식당을 운영하는 A씨는 국도를 지나던 중 도로 한복판에 굴러다니는 빈 맥주 박스 여러 개를 발견했습니다.



그냥 지나칠까도 했지만 뒤따라오는 차량이 박스와 부딪히면 큰 사고로 이어질 수 있다는 생각에 갓길에 차를 세웠다는데요.



공개된 영상에는 A씨가 직접 도로로 나가 맥주 박스를 하나씩 주워 치우는 모습이 담겼습니다.



A씨는 "누군가 해야 한다면 내가 하면 된다" "필요한 순간에 주저하지 않는 사람이 되고 싶다"고 전했는데요.



누리꾼들은 "누구나 할 수 있지만 아무나 못하는 일이다" "큰 사고를 막아줬다"며 고마움을 전하면서도 "도로에서는 위험한 만큼 안전조끼를 착용하면 좋겠다"는 반응도 보였습니다.



(화면출처 : 스레드 @beakjong7)