빈소를 차리지 않고 장례를 치르는 '무빈소 장례'가 급격히 늘고 있습니다.



서울시는 이런 변화에 맞춰서 장례비 부담을 낮춘 소규모 공공 장례 공간 확대를 추진합니다.



보건복지부에 따르면 지난해 전국의 무빈소 장례는 약 2만 건으로, 4년 전보다 60% 늘었습니다.



올해 한 설문 조사에서 응답자의 71.8%가 자신의 장례를 무빈소로 치를 의향이 있다고 답하기도 했습니다.



장례비 부담과 가족 규모 축소 등으로 장례 문화가 달라지고 있는 거죠.



이에 서울시는 시립병원과 서울추모공원 등의 소규모 장례 공간을 늘릴 계획입니다.



현재 서울의료원과 보라매병원 등에서는 장례비를 시중 평균보다 40~50% 낮춘 이른바 '반값 장례식장'도 운영하고 있는데요.



서울시는 이 같은 장례 공간을 확대하고 시민들의 비용 부담도 덜어주겠다는 방침입니다.