겨울철 굴, 조개 등 싱싱하다고 그냥 먹었다가는 대표 감염병 노로바이러스에 걸릴 확률이 높습니다.



환자가 3주 연속 늘고 있다고 하네요.



11월 셋째 주 전국 병원급 의료기관 210곳에서 신고된 노로바이러스 감염증 환자가 125명입니다.



지난해 같은 기간보다 24% 증가했습니다.



환자 수는 10월 넷째 주 82명이었지만 11월 첫 주에는 96명, 그리고 둘째 주에는 105명까지 꾸준히 늘면서 3주 만에 50% 넘게 증가한 겁니다.



노로바이러스는 낮은 온도에서도 잘 살아남아 주로 11월부터 이듬해 4월까지 유행합니다.



오염된 음식이나 물을 섭취하거나 감염자와 접촉하면 걸릴 수 있습니다.



걸려본 분들은 그 고통 잘 아실 겁니다.



구토, 설사, 복통이 나타나고 발열과 오한을 동반하기도 하죠.



게다가 예방 백신은 아직 없습니다.



따라서 굴이나 조개류를 먹을 때는 속까지 85도 이상에서 1분 이상 익혀서 먹어야 하고요.



비누로 30초 이상 손을 씻는 등 개인위생에 철저히 신경을 쓰는 편이 좋겠습니다.