40대는 후드티 금지, 이건 또 무슨 말일까요?



안 그래도 요즘 영포티 등 40대 이상을 자극하는 말들이 많은데요.



최근 온라인에는 후드티 금지, 성수동 금지 등 이런 40대 이상 금지 목록이 확산하며 논란이 일고 있습니다.



목록 함께 좀 보실까요?



후드티도 있고 미니스커트, 아이폰, 더 현대 금지가 좀 많이 있습니다.



의류 특정 브랜드 장소까지 금지라고 돼 있어요.



단순한 유머처럼도 보이지만 이른바 영포티를 겨냥하고 있다는 지적입니다.



영포티는 젊은 감각을 갖춘 40대를 의미하는 표현이었습니다만, 최근에는 젊은 세대의 패션이나 문화를 좀 무리하게 따라 하는 40대를 조롱하는 용어로까지 쓰이고 있습니다.



누리꾼들은 특정 연령대의 개인적 취향마저 검열하고 조롱하는 태도에 불편함을 드러냈는데요.



반면 일각에서는 풍자일 뿐이라며 온라인에 가벼운 밈으로 받아들여야 한다는 의견도 나오는데요.



여러분 생각은 어떠신지 궁금합니다.



(화면출처 : 온라인커뮤니티)