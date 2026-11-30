안동의 한 시골 마을 주민들이 비빔밥을 만들어 먹는 영상이 SNS에서 300만 회가 넘는 조회수를 받으며 주목받고 있습니다.



이 영상 보면 어쩐지 기분이 참 좋아지거든요. 함께 보시죠.



이렇게 밥이 담긴 커다란 양푼에 주민들이 저마다 집에서 가져온 반찬을 넣는 형식입니다.



안동시 와룡면 지내1리 주민들의 랜덤 비빔밥 챌린지 영상입니다.



어떤 재료가 들어갈지 모르는 랜덤 방식의 재미, 또 푸짐한 밥상, 그리고 자세히 보시면 주민들의 꾸밈없는 표정이 참 기분이 좋아져요.



조회 수 340만 회를 돌파했습니다.



'지금까지 본 비빔밥 중에 최고다', '마음이 흐뭇해지는 영상이다' 댓글 반응도 이어졌고요.



각자 음식을 준비해서 나누고 자연스럽게 어울리는 모습이 이웃 간 교류가 줄어드는 도시의 일상과 대비되면서 농촌 공동체의 가치를 잘 보여준 것 같죠.



지내1리 이장은 '마을에서 함께 밥 먹고 정을 나누는 게 평범한 일상인데 이렇게 많이 관심을 가져줘서 놀랍고 감사하다'라고 말했습니다.



(화면출처 : 인스타그램 andong2947)