5세 아이 살린 퇴근길 기적입니다.



한 5살 아이가 쇼크에 빠져서 많이 아팠던 상황이었습니다.



당시 퇴근길 정체에도 불구하고 경찰과 시민의 도움으로 무사히 병원에 도착해 목숨을 구한 사연이 알려졌습니다.



지난 10월 15일 저녁 경기도 수원 영통 지구대에 한 남성이 다급하게 들어왔습니다.



아이가 많이 아프다라면서 도움을 요청하는 상황입니다.



희귀 질환을 앓고 있는 5살 아이가 쇼크 상태에 빠진 채 차에 타고 있는데, 인천의 한 대학병원에 가서 빨리 치료를 받아야 한다는 내용이었습니다.



경찰은 곧바로 순찰차를 타고 병원으로 향했습니다.



남성은 본인 차량을 타고 순찰차의 뒤를 따랐지만, 당시는 퇴근길이라 교통 정체가 문제였는데요.



지구대에서 병원까지 60km 정도의 거리, 당시 차량 정체로 2시간 정도가 예상됐던 상황인데요.



보시는 것처럼 순찰차가 사이렌을 울리니까 운전자들이 비상등을 켜고 이렇게 길을 터주었습니다.



또 이동 경로에서 대기하던 고속도로 순찰대도 합류하면서 정체 구간을 무사히 통과할 수 있도록 도왔습니다.



덕분에 2시간 걸릴 거리를 출발 약 1시간 만에 인천의 병원에 도착했고, 아이는 응급실에서 치료를 받고 건강을 무사히 회복한 것으로 전해졌습니다.



(화면출처 : 유튜브 경찰청)