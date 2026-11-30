1. "핵심지 집값 놀라울 정도로 떨어져…폭락 대비"



이재명 대통령이 핵심 지역 부동산 가격이 놀랄 정도로 떨어지고 있다며 집값 폭락에 대비해 공공 주택 매입 검토를 지시했다고 밝혔습니다. 또 증권시장안정펀드에 대해서는 할 수 있는 것은 다 해봐야 한다며 시장 체질 개선이 중요하다고 강조했습니다.



2. 오늘 법관대표회의…'조희대 탄핵' 강경 입장 내나



조희대 대법원장에 대한 민주당의 탄핵 추진 논란 속에 전국법관대표회의가 오늘(30일) 열립니다. 일부 판사들이 대법원장 탄핵 소추 중단을 촉구하는 안건 발의를 예고한 상황에서 사법 독립을 외치는 강경한 입장이 나올지 주목됩니다.



3. 젠슨 황 이번 주 검증대…'칩 밀반입·복귀' 쟁점



사임 11일 만에 경영 일선에 복귀한 젠슨 황 엔비디아 최고경영자가 이번 주 잇따라 미 의회 검증대에 오릅니다. 엔비디아 칩의 중국 밀반입 의혹과 국가 안보 위협 여부가 최대 쟁점이 될 전망입니다.



4. DL그룹 갑질 의혹, 직원 휴대전화 제출 강요까지



옛날 대림그룹으로 불렸던 DL그룹의 직원 갑질 의혹이 연일 불거지고 있습니다. 이해욱 회장의 한밤중 직원 2백여 명 호출에 이어, 지난해 사내 감사에서는 직원 수십 명의 휴대전화 제출을 강요했다는 주장까지 나왔습니다.