▲ 이란 테헤란 도심의 외환 거래 중심지인 페르도우시 광장에서 한 거리 환전상이 현재 통용되는 지폐와 혁명 이전의 지폐들을 진열해 놓고 있다

미국의 제재 강화와 봉쇄 확대, 극심한 인플레이션이 겹치면서 이란 리알화 가치가 사상 처음으로 달러당 300만리알 선까지 떨어졌습니다.현지시간 29일 외환시장 추적 사이트 본바스트(Bonbast) 집계 결과 이날 암시장에서 미 달러화 대비 이란 리알화 환율은 달러당 300만리알을 기록했습니다.전날 299만2천리알로 심리적 저지선인 300만리알에 근접한 지 하루 만입니다.지난 8월 처음으로 달러당 200만리알 선을 넘어선 지 3개월 만에 또다시 최저치를 경신했습니다.리알화 가치 급락의 배경에는 9개월째 이어지는 전쟁으로 인한 물가 폭등과 미국의 경제·군사적 압박 강화가 자리 잡고 있습니다.미국은 지난 7월 이란 항구에 대한 해상 봉쇄를 재개한 데 이어 이달 초에는 이란의 육상 국경과 카스피해를 통한 무기 및 제재 물자 이동을 차단하기 위해 '아이언 게이트' 태스크포스(TF)를 출범시켰습니다.스콧 베선트 미 재무장관은 이번 주 초 이란을 세계 경제에서 고립시키고 이른바 '그림자 금융망'을 교란하기 위한 신규 제재를 부과한 뒤 성명을 내고 "이란 경제는 침몰 상태에 빠졌으며 지도부는 공황 상태"라고 밝혔습니다.이란 내부의 인플레이션도 수십 년 만에 최악 수준입니다.이란 통계청에 따르면 10월 소비자물가는 전년 동월 대비 88.7% 급등했으며, 지난 7월 66%였던 연평균 물가상승률은 76.8%로 높아졌습니다.특히 식음료 가격은 1년 전보다 112.6% 급등했습니다.이란 당국은 시장 불안 진화에 나섰습니다.압돌나세르 헴마티 이란 중앙은행 총재는 전날 국영 TV에 출연해 "향후 수개월간 기본 생필품과 의약품을 결제하는 데 필요한 외화를 충분히 보유하고 있다"고 강조했습니다.그는 외환시장이 경제 펀더멘털(기초여건)뿐만 아니라 기대감과 정치 등 심리적 요인에 큰 영향을 받고 있다며 "시장을 안정시키기 위해 최선을 다하고 있다"고 덧붙였습니다.그러나 당국의 설명에도 화폐 가치 하락에 따른 자산 손실을 우려한 이란 국민들은 달러 등 주요 외화와 금을 사들이며 안전자산 확보에 나서고 있다고 로이터는 전했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)