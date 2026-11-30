▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령이 인공지능(AI·Artificial Intelligence)을 슈퍼지능(SI·Super Intelligence)으로 바꿔 부르도록 기업들을 압박할 태셉니다.블룸버그 통신은 현지시간 29일 트럼프 대통령이 미 증권거래위원회(SEC)를 통해 AI 대신 SI를 공식 용어로 사용하도록 제도화하려는 것으로 보인다고 보도했습니다.트럼프 대통령은 전날 트루스소셜 게시물에서 "우리의 훌륭한 SEC 위원장 폴 앳킨스가 곧 그 용어의 사용을 의무화할 것"이라며 "나처럼 그도 언어 사용의 정확성을 좋아한다"고 말했습니다.SEC는 공식 용어를 'SI'로 정의하고, 이와 유사한 용어(AI)를 사용하는 게 투자자들의 혼란을 유발할 수 있다고 기업에 통보할 권한이 있다고 블룸버그는 전했습니다.SEC는 또 기업들에 실무 지침을 발표하고, 실무진이 해당 용어의 사용 여부를 확인하기 위해 기업 공시 문서를 면밀히 검토하도록 할 수도 있습니다.다만, SEC가 법적 구속력이 있는 의무 사항을 만들기 위해선 정식 규칙 제정 절차를 거쳐야 할 가능성이 크며, 이 과정에서 용어 사용 전환을 위한 비용-편익 분석을 해야 할 수 있다고 블룸버그는 지적했습니다.트럼프 대통령은 AI라는 용어에 대중이 부정적 인식을 가질 수 있고, 신기술의 가치를 제대로 담지 못한다면서 이를 SI로 바꿔 부르자는 캠페인을 주도하고 있습니다.그는 지난 9월 연방 부처와 기관들이 공식 문서에서 AI 대신 SI라는 용어를 사용하도록 하는 행정명령에 서명했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)