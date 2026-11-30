▲ 스위스 국민투표 포스터

영세중립국을 표방하는 스위스가 서방 파트너 국가에는 무력 분쟁 중이라도 자국산 무기 수출을 허용하기로 했습니다.스위스 연방통계청에 따르면 현지시간 29일 국민투표에서 무기 수출 제한을 완화한 전쟁물자법 개정안이 찬성 54.29％, 반대 45.71％로 가결됐습니다.이번 국민투표는 개정안이 분쟁 지역에 스위스산 무기를 공급해 중립성 원칙에 어긋난다고 주장하는 사회민주당과 녹색당, 시민단체 '군대 없는 스위스를 위한 모임' 등 진보 진영 발의로 이뤄졌습니다.앞서 지난해 12월 연방의회는 파트너 국가 25개국을 지정해 무력 분쟁에 연루됐더라도 스위스 업체의 무기 수출을 허용하고 재수출 때 스위스 정부 사전 동의 절차도 일부 완화하는 내용의 새 전쟁물자법을 의결했습니다.행정부 격인 연방평의회는 이후 무기 수출을 허용할 파트너 국가를 36개국으로 늘렸습니다.대부분 유럽연합(EU) 회원국을 비롯한 서방 진영으로 우크라이나 등 현재 무력 분쟁 중인 국가들은 제외됐습니다.그러나 개정된 전쟁물자법에 따라 유럽 다른 나라가 재수출하는 방식으로 우크라이나 전장에 스위스산 무기가 공급될 가능성을 배제할 수 없습니다.정부는 국민투표에 앞서 유럽 국가가 스위스산 무기를 우크라이나로 보낼 위험이 크다고 판단되면 재수출을 하지 않겠다는 확약을 받거나 수출 자체를 차단하겠다고 밝혔습니다.그러나 "구매한 국가가 몇 년 뒤 물자를 우크라이나에 보내기로 결정할 경우 사실상 재수출이 가능해진다"고 인정했습니다.스위스는 그동안 분쟁 국가로 자국산 무기가 유입되는 걸 원천 차단해 우크라이나를 지원하는 유럽 다른 나라에서 종종 원성을 들었습니다.네덜란드는 스위스산 무기 수입을 중단했고 독일은 자국군 장비 조달에서 스위스 업체를 제외했습니다.스위스는 세계 20위권 무기 수출국으로 탄약과 장갑차를 주로 팝니다.방산업계는 전체 수출량의 약 80％를 사가는 유럽 국가들과 갈등이 벌어지자 규제를 풀어달라고 요구했습니다.우파 스위스국민당과 친기업 성향 자유민주당도 무기 수출길을 열어 방위산업을 살려야 중립국으로서 안보를 지속적으로 유지할 수 있다는 논리로 전쟁물자법 개정에 찬성했습니다.기 파르믈랭 대통령 겸 경제장관은 이날 기자회견에서 "산업계는 스위스 내수 시장만으로는 생존할 수 없다"며 "인도주의 원칙을 포기하지 않고 균형 있게 법을 시행하겠다"고 말했습니다.국민투표를 발의한 진보 진영은 정치권이 군수업체 로비에 무릎을 꿇었다며 스위스산 무기가 유혈 분쟁에 투입돼 중립적 중재국으로서 신뢰를 잃을 것이라고 비난했습니다.스위스는 2022년 우크라이나 전쟁 발발 이후 EU 등 서방의 러시아 제재에 동참하면서 중립성 원칙을 둘러싸고 논란이 계속됐습니다.지난 9월에는 북대서양조약기구(NATO·나토) 등 군사·방위 동맹과 협력, 유엔 안전보장이사회 결의를 제외한 국제사회의 독자 제재 동참을 제한하자는 발의안을 국민투표에 부쳤으나 부결됐습니다.중도당의 마리아네 빈더 상원의원은 "안보 상황이 완전히 달라졌고 스위스가 서방 안보체제의 일원임을 국민이 인식한 것으로 보인다"고 평가했습니다.이날 국민투표에서는 환경 보호와 동물 복지를 위해 소음이 큰 폭죽을 금지하는 안건도 찬성 59.76％, 반대 40.24％로 가결됐습니다.올해 1월 스위스 발레주 크랑몽타나의 술집에서 휴대용 폭죽 불꽃 때문에 대형 화재가 발생해 41명이 사망한 바 있습니다.이후 스위스 여러 주가 실내 또는 공공장소에서 폭죽 사용을 금지했습니다.부부 소득을 합산해 과세하되 세제를 개편해 미혼자에 비해 불이익을 받지 않도록 보장하자는 제안, 노후연금(AHV) 증액을 위해 부가가치세를 인상하자는 안건은 부결됐습니다.(사진=AP, 연합뉴스)