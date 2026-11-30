▲ 가디 아이젠코트 야샤르당 대표와 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와 차기 연정 구성권을 쥔 야권 블록의 총리 후보인 가디 아이젠코트 야샤르당 대표가 '총리직 윤번제'를 골자로 한 거국 정부 구성을 놓고 담판에 나섰으나 합의에 실패했습니다.현지시간 29일 타임스오브이스라엘 등 현지 언론에 따르면 야샤르당은 두 사람이 텔아비브 소재 키르야 국방부 본부에서 안보 브리핑을 먼저 보고받은 뒤 본격적인 연정 협상을 진행했다고 밝혔습니다.이번 회동은 네타냐후 총리가 전날 아이젠코트 대표에게 먼저 총리직을 맡고 자신이 두 번째로 총리직을 수행하는 윤번제를 수용하겠다는 뜻을 밝히면서 전격 성사됐습니다.이는 네타냐후 총리가 이끄는 리쿠드당을 배제한 채 새 정부 구성을 추진해온 야권 블록 내부에 균열을 일으킬 만한 파격적인 양보안으로 평가됐습니다.이에 따라 아이젠코트 대표는 리쿠드당에 24시간 안에 연정 합의를 도출하자며 직접 협상을 제안했습니다.하지만 정작 윤번제 이행 방식을 두고 양측은 협상 시작부터 팽팽히 맞섰습니다.현지 매체 와이넷(Ynet) 등에 따르면 네타냐후 총리는 윤번제 수용 발표 당시 언급하지 않았던 단서 조항을 이날 추가로 내걸었습니다.가까운 시일 내 벌어질 수 있는 이란과의 잠재적 안보 사태를 지휘하기 위해 기간을 특정하지 않은 채 자신이 먼저 총리직을 유지한 뒤에야 윤번제를 발효하겠다는 요굽니다.2시간가량의 회동 직후 야샤르당과 리쿠드당은 아이젠코트 대표와 네타냐후 총리의 거국정부 구성 논의 회동이 '사무적'이었다면서 "양측이 서로 간의 상당한 이견을 좁히기 위해 노력했다"고 밝혔습니다.현지 히브리어 매체들은 회동 내내 양측 간 심각한 입장차가 이어졌으며, 결국 양당 협상팀 간 추가 회동은 열지 않기로 결정했다고 전했습니다.채널12 방송은 네타냐후 총리 측에서 매년 번갈아 총리직을 수행하자고 제안했으나 아이젠코트 대표가 이를 거절했고, 아이젠코트 대표는 자신이 3년간 먼저 총리직을 맡은 뒤 네타냐후 총리가 1년간 총리직을 수행하는 역제안을 했으나 이번에는 리쿠드당이 거부했다고 전했습니다.또 보도에 따르면 과도정부 총리직을 수행 중인 네타냐후 총리는 이란과 관련한 안보 상황을 이유로 윤번제 합의 발효 시점을 수개월 늦추자고도 요구했으나 받아들여지지 않았습니다.다만, 리쿠드당은 보도 내용을 부인하면서 "네타냐후 총리는 아이젠코트 대표에게 협상에 속도를 내 즉각 취임할 것을 제안했다"고 주장했습니다.아이젠코트 대표는 네타냐후 총리에게 기존 정당 블록 내 파트너들과의 연대를 유지하겠다는 입장을 재확인하면서, 새 정부가 출범한 이후 기본 원칙에 기반해 리쿠드당과 그 우군 정당들이 합류하는 것은 환영한다는 뜻을 전한 것으로 알려졌습니다.(사진=게티이미지)