▲ 이사회 최종심사 결과를 알리는 안내 화면

EBS 이사회가 차기 사장 후보자를 선출하지 못했습니다.EBS 이사회는 오늘(29일) 차기 사장 후보자 최종 면접 심사 개표 결과 재적 구성원(13인) 5분의 3 이상의 득표자가 없어 임명제청 대상자가 선정되지 않았다고 밝혔습니다.이날 경기 고양 EBS 본사 대회의실에서 진행된 EBS 이사회의 최종 심사에는 신삼수 EBS AI인재교육부 수석, 정성욱 EBS 협력제작부 수석, 추덕담 EBS 협력제작부 수석(가나다순)이 참여했습니다.당초 EBS 이사회는 최종 심사를 통해 사장 후보자 1명을 뽑을 예정이었습니다.그러나 여러 차례 투표에도 결국 이사들의 의견을 모으지 못한 것으로 전해졌습니다.이후 절차나 일정은 아직 결정되지 않았습니다.EBS 이사회는 추후 회의를 다시 열어 최종 사장 후보자 1명을 선정하고 방송미디어통신위원회(방미통위)에 임명제청할 예정입니다.최종 사장 임명은 방미통위 동의를 거쳐 이뤄지며, 신임 사장 임기는 3년입니다.(사진=EBS 제공, 연합뉴스)