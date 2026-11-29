▲ 알바니아 수도 티라나의 반정부 시위

동유럽 발칸반도 알바니아에서 도널드 트럼프 미국 대통령 사위가 연관된 고급 리조트 개발에 맞서 불거진 개발 반대 운동이 정권 퇴진을 요구하는 대규모 시위로 번지면서 현지시간 28일 수도 티라나에서 시위대와 경찰 간 충돌이 빚어졌습니다.영국 텔레그래프 등 외신에 따르면 주말인 이날 티라나 도심 광장에 모인 수만 명의 시위대는 에디 라마 총리의 사퇴와 교육환경 개선 등 사회 개혁을 요구했습니다.알바니아의 114주년 독립기념일을 맞아 개최된 이날 시위는 평화적으로 시작됐으나, 일부 시위대가 행진로에서 벗어나 도심 일대의 정부 부처 건물을 공격하면서 진압 경찰과 격렬하게 맞붙었습니다.AFP 통신은 환경부 청사 건물 내부에 화염이 목격됐으며, 시위대가 교통부와 중앙은행 창문을 깨고 내무부 출입문을 부쉈다고 전했습니다.일부 시위대는 경찰을 향해 폭죽을 쏘거나 돌과 화염병을 던졌고, 경찰은 최루가스, 경찰봉, 물대포, 고무탄을 동원해 강경 진압에 나섰습니다.알바니아 정부는 이날 시위로 기자와 경찰관 등 30명이 다쳤다고 발표했습니다.이날 티라나 외에도 전국에 대규모 시위가 동시다발로 예고된 가운데 경찰은 수도로 연결되는 주요 도로에 검문소를 설치하고 차량을 수색했다고 외신들은 전했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)