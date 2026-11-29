▲ 이재명 대통령이 29일 청와대 출입 기자들과 북악산 산행을 마친 뒤 춘추관에서 가진 간담회에서 발언하고 있다.

이재명 대통령이 오늘(29일) 김정은 북한 국무위원장의 방중이 임박했다는 관측이 나오는 데 대해 "가능성은 있지만 확정된 것은 아니다"라고 말했습니다.이 대통령은 이날 청와대 출입기자단과 산행을 마친 뒤 춘추관에서 가진 간담회에서 "방중 가능성은 우리도 정보가 있다"며 이같이 설명했습니다.다만 이 대통령은 "김 위원장이 방중을 하느냐 안 하느냐 (궁금해) 하는데, 그냥 담담하게 방중할 경우와 안할 경우를 모두 대비해 두면 되지 노심초사할 필요 없다"며 "정확히 평가하고 준비해서 대응하면 된다"고 강조했습니다.또 "우리가 영향을 미칠 수 있다면 모르겠지만 관여할 여지가 많지 않다"고도 언급했습니다.대북 정책의 방향과 관련해서도 "북한은 남측과 대화하지 않겠다는 것이 일종의 방침이라고 한다"면서도 "우리는 적대적으로 되지 않도록 여건 조성에 최선을 다하려 한다. 저쪽이 기분 나쁘게 한다고 똑같이 하면 과거로 되돌아가고 손해는 국민이 본다"고 강조했습니다.최근 외교·안보 라인 인사와 관련해 '자주파 인사들이 교체됐다'는 시선이 나오는 데 대해서는 "자주파와 동맹파라고들 얘기하는데, 그렇게 구분할 수 있는지 잘 모르겠다"고 회의적인 반응을 보였습니다.이 대통령은 "왜 그렇게 구분해야 하느냐. 구분을 위한 구분이고 강제로 분류당한 것이라 생각한다"며 "동맹성·자주성이 다 중요하고, 양립 불가능하다고 생각하지 않는다"고 반박했습니다.또 "나는 동맹파이면서 자주파다. 한미동맹은 중요하고 무시해서도 안된다. 한편으로 대한민국의 자주성도 매우 중요하다"고 강조했습니다.전시작전권 전환 문제와 관련해서는 "객관적으로 우리의 군사 주권을 외국에 맡겨 놓고 의존하지 않아도 될 상황"이라며 "반드시 전작권을 조기에 환수해야 한다고 생각하고, 실제로 추진하고 있다"고 밝혔습니다.그러면서 "복잡한 고려를 해야 하고 이해관계도 생길 수 있지만, 원칙은 변함없다"며 "잘 되도록 해야 하고, 잘 안되면 잘 되게 하기 위한 수단도 강구해야 한다"고 말했습니다.특히 전작권 전환의 시기가 됐다는 근거로 강력해진 국방력을 들며 "대한민국의 군사력은 세계 5위라고 모두가 인정한다. 5위라는 평가가 엉터리라는 주장도 있지만 그 주장이 엉터리"라고 지적했습니다.아울러 "(북한의) 핵전력은 최후 방어용이라 보는 게 타당하다"며 "지금 북한이 군사 분계선에 3중 철조망을 치고 모든 도로와 교량을 끊는 것이 남측을 공격하려는 것은 아닐 것 같다. 막겠다는 것으로 보인다"고 언급하기도 했습니다.최근 미국 무역대표부(USTR)가 한국 정부의 반도체 산업 육성 정책을 과잉 생산의 근거로 제시한 데 대해서는 "미국이 어떤 정책에 대해 말했다고 우리가 예민하게 반응할 필요 있느냐"며 "거기도 국내 정치가 작동하는 것이니 적절히 이해해서 들으면 된다"고 말했습니다.미·중 사이에서 전략적 균형을 잡기 위한 방안과 관련해서는 "혈맹으로 불리는 미국과의 동맹은 확장·고도화할 필요가 있지만 다른 나라와의 관계도 포기하면 안 된다"며 "중국에는 한미동맹도 중요하다고 말하고, 미국에는 중국과 관계 관리도 중요하다고 설득해야 한다"고 말했습니다.이 과정에서 "시진핑 중국 국가주석이 일본과의 관계를 말하면 '우리에겐 일본도 중요하다'고 말한다"고 소개하기도 했습니다.이 대통령은 그러면서 "넘지 말아야 할 선은 지키고 포기할 수 없는 선은 포기하지 않는다"며 "중국 당국도 당초와 달리 그런 우리의 입장을 이해한다고 본다"고 덧붙였습니다.(사진=청와대통신사진기자단, 연합뉴스)