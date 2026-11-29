▲ 이재명 대통령이 29일 청와대 출입 기자들과 북악산 산행을 마친 뒤 춘추관에서 가진 간담회에서 발언하고 있다.

이재명 대통령이 오늘(29일) 조작기소 특별검사 임명 기준에 대해 "종합적으로 봐야 한다. 단일한 기준에 따라 할 수 없다"고 밝혔습니다.이 대통령은 이날 청와대 출입기자단과 산행을 마친 뒤 춘추관을 찾아 가진 간담회에서 후보자 가운데 여당이 추천한 이임성 변호사가 조희대 대법원장 탄핵에 반대해 내부 의견 충돌이 있는 것 아니냐며 임명 기준을 묻는 말에 이같이 답했습니다.이 대통령은 "인사는 종합적으로 하는 것"이라며 "복합적으로 모든 것을 (보고) 판단해야 하니 특별한 한 두 가지 요소로 결정한다고 할 수 없겠고 그런 것도 하나의 고려 요소"라고 언급했습니다.임명 시점을 묻는 말엔 "(후보자) 둘 중에 한 사람을 (임명)하긴 해야겠죠"라며 "조금 기다리면 결론이 날 것 같다. 법정 시한이 짧더라. (시한이) 주말이 끼어 월요일(30일)까지일 것"이라고 언급했습니다.이 대통령이 후보자와 조국혁신당이 추천한 이정훈 후보자 모두를 임명하지 않아 연장자가 '자동 임명'될 수도 있느냐는 말엔 "책임을 지고 권한을 행사하는 게 정상으로, 회피하는 건(맞지 않다)"며 "가급적이면 (권한을) 행사하고 책임지는 게 맞다"고 말했습니다.다음 달 1일 출범하는 '내란 특별수사본부'과 관련해선 "내란 사건의 완전한 진상 규명과 철저한 책임 부과는 제가 지시한 내용"이라며 "적당히 했으니 '끝내자, 덮자' 그렇게 할 순 없다"고 강조했습니다.이어 "(내란 사건은) 다시는 재발 해선 안 될 일"이라며 "지금도 여전히 은폐돼있는 중요 내란 행위자와 내란 행위에 대한 진상 규명 및 처벌 기회를 포기하면 안 된다는 것"이라고 설명했습니다.이 대통령은 자신이 더불어민주당 대표일 때 국가폭력에 따른 인권 침해 범죄의 공소 시효를 폐지하는 법안을 통과시켰으나 당시 대통령의 거부권으로 입법이 무산된 적이 있다고 언급했습니다.그러면서 "그 범죄 유형에 내란 범죄를 추가한 법안이 조만간 통과될 것"이라며 "다시는 그런 일이 생기지 않도록 하자는 것으로, '나치' 범죄를 시효 없이 처벌하는 것과 같다"고 설명했습니다.이 대통령은 "그런 측면에서 내란을 발본색원하고, 다시는 꿈도 꾸지 못하게 하는 중요한 방법은 최후의 한 사람까지, 내란에 가담한 행위자를 처벌하고 시효 없이 엄정히 책임을 묻는 것"이라며 "이것을 실제로 구현하려면 전담수사팀이 계속돼야 한다고 생각해 구성을 지시했다"고 부연했습니다.이어 "최후의 한 사람까지 꼭 찾아낼 수 있게 해야 한다"며 "지속되는 전담팀을 만들어 운영하는 제일 큰 이유는 지금까지도 은폐돼있는 내란 사범을 추적·조사·처벌하는 것"이라고 덧붙였습니다.여당인 더불어민주당이 조희대 대법원장 탄핵을 추진하고 이에 대한 법원 내부 반발이 커지고 있는 데 대한 입장을 묻는 말엔 "'노코멘트'다. 의견 없다"라고만 답했습니다.여당 내 분열 양상에 대한 생각과 당내 화합을 위한 해법에 대한 질문엔 "상식과 이성에 따라서 잘 정리되겠죠"라며 "당 문제에 대해서 특별히 더 드릴 말씀은 없다"고 말했습니다.국정 지지도와 관련해선 "지지율은 국민의 냉엄한 평가이니 겸허히 수용해야겠지만, 여기에 연연해 지지율을 올리기 위한 정책을 한다거나, 위축돼서 해야 할 일을 못 하는 건 바람직하지 않고 국가 손실"이라며 개혁 의지를 거듭 피력했습니다.이 대통령은 "지지율이 높으면 좋겠지만, 개혁을 망설이지 않고 하는 것은 제 역사적 책임"이라며 "개혁 작업은 계속 해야 한다"고 강조했습니다.이 대통령은 "일을 하지 않고 인기 관리만 하는 건 저도 할 수 있다"며 "듣기 좋은 말만 하고 부담되지 않는 일만 할 수도 있겠지만 사회에 해야 할 일이 얼마나 많나"라고 언급했습니다.그러면서 "무언가를 고친다는 것은 적을 만드는 것으로, 소수가 보고 있는 혜택을 박탈하는 것"이라며 "그러면 (그들이) 야당보다 더 무서운 적대 세력이 된다. 개혁은 그런 것"이라고 설명했습니다.이어 "그래서 계속 마음을 다잡는다. 지지율을 보고 받을 때마다 무심할 수 있겠나"라며 "그래도 해야 하고 필요한 일을 망설이지 않고 앞으로도 계속 그럴 것이다. 결국 사필귀정할 것"이라고 역설했습니다.이 대통령은 "아직 우리에겐 열두 척의 배가 아니라, 3년 6개월이 남았다"며 "결국은 국민이 평가하고 역사적으로 인정 받을 것이라 생각하지만, 사실 좀 두렵긴 하다. 이러고도 살아남을 수 있을까"라고 말했습니다.이어 "계곡 정비할 때 비슷한 생각을 한 적이 있다"며 "개혁을 통해 사회가 진전되고 국민 개인 삶에 실질적 변화와 효능감을 주면 변화되지 않을까. 해야 할 일은 해야 한다"고 덧붙였습니다.허위 보도한 언론사에 정부 광고를 금지할 수 있게 하는 내용 등이 담긴 '언론 4법' 개정안이 국회 문화체육관광위원회 법안심사 소위원회를 통과한 것과 관련해선 "타당한 제도라 생각한다"고 언급했습니다.이어 "고의적 조작 왜곡은 책임을 물어야 하는 것"이라며 "정보를 왜곡해서 주권자의 판단을 왜곡했다면 엄청나게 책임을 져야 할, 비난받을 일"이라고 덧붙였습니다.(사진=청와대통신사진기자단, 연합뉴스)