▲ 지난 22일 서울 목동아이스링크에서 열린 2026-2027 국제빙상경기연맹 쇼트트랙 월드투어 3차 대회 여자 1,500m 결승에서 대한민국 최민정이 역주하고 있다.

한국 쇼트트랙의 살아있는 전설 최민정(성남시청)이 한국 대표팀의 취약 종목인 월드투어 여자 500ｍ에서 동메달을 획득했습니다.최민정은 오늘(29일) 중국 상하이 오리엔탈 스포츠센터에서 열린 2026-2027 국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙 월드투어 4차 대회 여자 500ｍ 결승에서 42초584의 기록으로 3위에 올랐습니다.단거리 종목인 500ｍ는 한국 대표팀의 취약 종목으로, 올 시즌 이 종목에서 메달을 획득한 한국 선수는 남녀를 통틀어 최민정이 처음입니다.전날 여자 1,000ｍ에서 금메달, 여자 3,000ｍ 계주에서 은메달을 획득한 최민정은 이번 대회를 금메달 1개, 은메달 1개, 동메달 1개로 마쳤습니다.최민정은 이날 여자 500ｍ 결승에서 산드라 펠제부르(네덜란드), 코트니 사로(캐나다)에 이어 3위로 레이스를 시작했고, 결승선을 통과할 때까지 순위를 유지했습니다.한국 쇼트트랙 대표팀은 이날 최민정의 여자 500ｍ 동메달 외에는 추가 메달을 얻지 못했습니다.최민정은 여자 1,500ｍ 준결승 1조에서 2분31초497로 3위를 기록해 결승 진출에 실패했습니다.각 조 1, 2위와 각 조 3위 선수 중 기록이 가장 좋은 1명에게 결승행 티켓이 주어졌으나, 최민정은 이에 미치지 못했습니다.김길리(성남시청)는 준결승 2조에서 레이스 도중 넘어지면서 탈락했고 심석희(서울시청), 김민지(한국체대)도 준결승에서 고배를 마셨습니다.한국은 혼성 2,000ｍ 계주 결승에서 4위를 기록했고, 남자 1,000ｍ에서는 모두 결승 진출에 실패했습니다.(사진=연합뉴스)