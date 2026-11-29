▲ 전국임상물리치료사연대 관계자들이 15일 서울 종로구 보신각 앞에서 도수치료 관리급여 즉각 철회를 촉구하는 집회를 열고 있다.

정부가 올해 7월 도수치료에 관리급여를 적용한 데 이어 방사선 온열치료와 신경성형술의 관리급여 적용을 검토하는 가운데 대한의사협회가 사회적 갈등이 반복될 것이라며 반대 입장을 밝혔습니다.의협은 관리급여 확대보다는 의학적 근거에 기반한 적정 진료 기준 마련과 의료계의 자율적 관리를 통해 비급여 과잉 진료를 줄여야 한다고 주장했습니다.보건복지부에 따르면 비급여 적정 관리를 위한 논의 기구인 '비급여관리정책협의체'는 그동안 과잉 이용 지적이 컸던 도수치료, 방사선 온열치료, 경피적 경막외강 신경성형술 등 3개 의료행위를 지난해 12월 관리급여 항목으로 지정했습니다.관리급여는 과잉 진료 우려가 큰 비급여 의료행위를 건강보험 체계 안으로 편입해 정부가 가격과 진료 기준 등을 관리하는 제돕니다.이중 올해 7월 도수치료부터 관리급여가 적용되며 가격은 1회 4만원, 횟수는 주 2회·연간 15회(의학적 판단에 따라 연간 최대 24회)로 묶였습니다.도수치료 관리급여 시행 이후 유사한 다른 비급여 치료가 크게 느는 풍선효과, 물리치료사 고용 불안, 환자의 치료 접근성 문제 등이 불거졌습니다.대한의사협회는 헌법재판소에 관리급여 제도가 환자의 치료 선택권과 의료인의 직업 수행 자유를 침해한다며 올해 9월 헌법소원을 제기한 상탭니다.도수치료 관리급여 논란이 이어지는 상황에서, 방사선 온열치료와 경피적 경막외강 신경성형술에 관리급여가 적용될지 관심이 모입니다.복지부는 지난 26일 개최한 비급여관리정책협의체에서 2개 항목을 관리급여로 전환할지 검토했으나 결론을 내지는 않았습니다.(사진=연합뉴스)