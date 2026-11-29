▲ 네타냐후, 아이젠코트

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와 차기 연정 구성권을 쥔 야권 블록의 총리 후보인 가디 아이젠코트 야샤르당 대표가 '총리직 윤번제'를 골자로 한 거국정부 구성을 놓고 협상에 돌입했습니다.현지시각 오늘(29일) 타임스오브이스라엘 등 현지 언론에 따르면, 네타냐후 총리와 아이젠코트 대표는 텔아비브 소재 키르야 국방부 본부에서 만나 안보 브리핑을 시작으로 거국정부 구성을 위한 협상에 나섰습니다.이번 회동은 네타냐후 총리가 전날 아이젠코트 대표가 먼저 총리직을 맡고 자신이 두 번째로 총리직을 수행하는 윤번제를 수용하겠다는 뜻을 밝히면서 성사됐습니다.이는 네타냐후 총리가 이끄는 리쿠드당을 배제한 채 새 정부 구성을 추진해 온 야권 블록 내부에 균열을 일으킬 만한 파격적인 양보안으로 평가됐습니다.이에 아이젠코트 대표는 리쿠드당의 거국정부 구성 의지가 진정성 있는지 24시간 안에 판단하겠다며 직접 협상을 제안했습니다.하지만 정작 윤번제 이행 방식을 놓고 양측은 이견을 보이는 것으로 전해졌습니다.현지 매체 와이넷(Ynet) 등에 따르면 네타냐후 총리는 윤번제 수용 발표 당시 공개하지 않았던 추가 조건을 요구하는 것으로 알려졌습니다.가까운 시일 내 발생할 수 있는 이란과 관련한 안보 사태에 대응하기 위해 기한을 특정하지 않은 채 자신이 총리직을 유지한 뒤에야 윤번제를 시행하겠다는 요구입니다.아이젠코트 대표는 이런 조건에 강하게 반대하는 것으로 전해졌습니다.