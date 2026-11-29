▲ 우크라이나 신병 훈련소

우크라이나 징집 연령대 남성들이 전쟁터에 끌려가지 않으려고 나이 차이가 많이 나는 장애 여성, 심지어 장모와 위장결혼을 하는 것으로 전해졌습니다.독일 매체 테온라인에 따르면 2022년 2월 전쟁이 시작된 이후 아내가 남편보다 20살 이상 많은 혼인이 우크라이나 서부 테르노필주에서만 850건 등록됐습니다.2023년 276건으로 가장 많았고 올해도 현재까지 188건 추가됐습니다.테르노필주는 인구가 100만명을 조금 넘는 지역입니다.우크라이나 동원법은 징집 대상인 25∼60세 남성 가운데 아내가 1급 또는 2급 장애를 가진 경우, 장인 또는 장모에게 같은 장애가 있고 부양 가족이 없는 경우 징집을 유예한다고 규정했습니다.세르히 슈바넨코 테르노필주 경찰청장은 페이스북에 "특히 씁쓸한 일은 남성 여러 명이 장모와 혼인 관계를 등록한 것"이라고 적었습니다.그에 따르면 2024년 2월 1978년생 남성이 과거 장모였던 66세 여성과 혼인했습니다.같은해 5월에는 한 남성이 1979년생 아내와 이혼한 뒤 1958년생 장모와 결혼했습니다.장애 아내를 동반하면 징집 연령대 남성이라도 예외를 인정받아 외국으로 출국할 수 있습니다.지난달에는 37세 남성이 장애가 있는 52세 예비 장모와 혼인 신고를 하고 몰도바로 가려다가 국경검문소에서 서로 말이 안 맞아 출국이 무산됐습니다.슈바넨코 청장은 부부 사이에 나이 차이가 많이 난다는 이유만으로 병역 기피를 의심할 수는 없다면서도 장애 있는 배우자와 결혼한 사례를 특히 자세히 조사할 계획이라고 밝혔습니다.우크라이나는 전쟁 초기 27세 이상 남성을 전쟁터에 보내다가 병력이 부족해지자 2024년 징집 나이를 25세로 낮췄습니다.국경을 몰래 넘어 도피하도록 돕거나 허위 의료기록 발급 또는 위장결혼을 주선해주는 브로커가 수시로 적발됩니다.지난 1월 당시 미하일로 페도로우 국방장관은 군인 약 20만명이 탈영했고 약 200만명이 병역 기피 혐의로 수배 중이라고 전했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)