다시 북쪽에서 찬 공기가 내려오며 오늘(29일) 아침 서울의 기온 영하로 뚝떨어졌습니다.



그래도 추위는 오래 머물지 않겠습니다.



내일 아침에는 다시 영상권을 회복하겠고 낮 기온은 16도까지 오르면서 초봄 수준의 기온이 나타나겠습니다.



동해안 지역의 대기의 건조함이 길게 이어지고 있습니다.



동해안을 중심으로는 새롭게 건조특보가 확대됐습니다.



내일과 모레는 전국에서 바람도 강하게 불 것으로 보여서요, 불씨 단속 철저하게 해 주셔야겠습니다.



강원 내륙과 산지 영남 내륙 지역에서는 얼음이 어는 곳이 있겠고요, 또 전국 내륙 지역에서는 서리가 나타나는 곳이 있어 농작물 관리 잘해 주셔야겠습니다.



내일 아침 기온 살펴보겠습니다.



서울의 아침 최저기온 4도, 대구가 0도에서 출발하겠고 낮 기온 서울 16도, 광주 20도, 부산 18도로 아침과의 일교차 크게 벌어지겠습니다.



목요일은 전국에 비 예보가 나와 있습니다.



당분간 기온은 평년 수준을 크게 웃돌면서 추위 걱정 없겠습니다.



(안수진 기상예보사)