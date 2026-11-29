여자 프로당구의 샛별, 정수빈 선수가 거침없이 자신의 시대를 열고 있습니다.



프로당구 출범 때부터 최강으로 군림해 온 김가영 선수를 꺾고 올 시즌 가장 먼저 2승째를 올렸습니다.



사상 첫 통산 20승에 도전한 김가영을 상대로 정수빈은 주특기인 고난도 뱅크샷으로 맞섰습니다.



공이 아닌 쿠션을 먼저 맞히는 2점짜리 뱅크샷을 12개나 터뜨려 초반부터 주도권을 잡았습니다.



마지막 6세트 매치포인트에서도 뱅크샷이 빗나가나 했는데, 노란 공을 맞고 성공하는 행운까지 따르며 우승을 확정했습니다.



4차에 이어 6차 대회를 제패하며 올 시즌 가장 먼저 2승째를 올린 정수빈 선수, '살아 있는 전설'을 누르고 정상에 오른 감격에 눈물을 쏟았습니다.



[정수빈/NH 농협카드 : 마음을 비우고 시작을 했는데, (김가영) 언니를 상대로 우승을 하게 돼서 정말 영광스럽게 생각하고 있습니다.]