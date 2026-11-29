<앵커>



손흥민 선수가 미국 프로축구 무대에서 371일 만에 한 경기 두 골 이상, '멀티골'을 터뜨리며 LAFC를 플레이오프 탈락 위기에서 구했습니다. 경기 MVP에도 선정됐습니다.



홍석준 기자입니다.



<기자>



세인트루이스 정상빈과 '코리안 더비'이기도 했던 지난 1차전 때, 골과 도움을 한 개씩 올린 정상빈의 맹활약 속에 팀의 패배를 지켜봐야 했던 손흥민은, 벼랑 끝에 몰린 2차전에서 팬들이 기다렸던 에이스의 면모를 유감없이 뽐냈습니다.



전반 5분 만에 부앙가가 페널티킥을 놓쳤지만, 2분 뒤, 손흥민이 곧바로 포문을 열었습니다.



하프라인에서 압박을 통해 공을 빼앗아 질주했고, 부앙가와 패스를 주고받은 뒤 왼발 원터치 슈팅으로 선제골을 터뜨렸습니다.



6경기 만에 골 맛을 보며 시즌 10골째를 기록한 손흥민은, 찰칵 세리머니를 펼치며 기쁨을 만끽했습니다.



전반 20분 부앙가의 추가 골이 터졌고, 2분 뒤 손흥민이 다시 날아올랐습니다.



상대 수비 지역에서 패스 실수를 가로챈 뒤 또 한 번 왼발로 골망을 흔들어 경기장을 열광의 도가니로 만들었습니다.



두 골을 뽑은 손흥민은 이번엔 권총 세리머니로 LAFC에서 371일 만의 멀티 골을 기념했습니다.



손흥민은 3대 0으로 앞선 후반 24분 홈팬들의 박수를 받으며 교체됐고, 발타의 골을 더해 4대 1 완승을 거둔 LAFC는 3전 2선승제에서 1승 1패 균형을 맞췄습니다.



손흥민은 2차전 MVP에 선정됐습니다.



[손흥민/LAFC 공격수 : (올 시즌을) 이렇게 끝내고 싶지 않은 선수들의 마음가짐이 있었기 때문에 이렇게 좋은 경기를 할 수 있었다라고 생각을 하고요. 오늘부터는 (3차전이 열리는) 수요일만 생각하고 생활할 수 있도록 하겠습니다.]



손흥민은 세인트루이스에서 열리는 최종 3차전에서 2경기 연속골과 2라운드 진출에 도전합니다.



1차전 MVP였던 정상빈은 2차전에선 별다른 활약 없이 전반만 뛰고 교체됐습니다.



(영상편집 : 하성원, 디자인 : 김예지)