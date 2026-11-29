<앵커>



요즘 공연계에선 국립 발레단의 '파격 캐스팅'이 화제입니다. 단원 등급과 상관없이 배역에 맞으면 발탁해서 무대에 세운단 겁니다. 무대 밖에도 시사하는 바가 많습니다.



김수현 문화예술전문기자의 보도입니다.



<기자>



소설 '춘희'를 바탕으로 세계적인 안무가 존 노이마이어가 만든 드라마 발레의 걸작 '카멜리아 레이디'.



수석무용수 박슬기 씨와 호흡을 맞춘 주역 양준영 씨는 입단 6년 차 군무 단원입니다.



지난해 초연 연습 도중 부상으로 하차했던 그를 올해 김주원 단장이 눈여겨보고 안무가에게 직접 연락해 캐스팅이 성사됐습니다.



[양준영/국립발레단 군무 단원 : '지젤' 하는 동안에도 틈틈이 순서를 외우고 연습해 두긴 했던 거 같아요. 기회를 얼마나 확실하게 잡느냐는, 열정의 정도만큼 준비를 해두면 된다고 생각해요.]



발레단 조직은 '계급 사회'라 할 만큼 철저한 등급별 피라미드 구조입니다.



입단하면 군무 단원부터 시작해 드미솔리스트, 솔리스트, 그리고 수석무용수로 올라갑니다.



보통 수석무용수와 솔리스트가 맡는 주역에 요즘 군무단원의 발탁이 잦아졌습니다.



'카멜리아 레이디'는 두 명, 지난달 '지젤'에서는 다섯 명의 군무 단원이 주역으로 나섰습니다.



특히 엄나윤 씨는 자신의 지젤 데뷔 이틀 전 무대에선 다른 역으로 출연했다가 2막 진행 도중 부상으로 하차한 그날의 지젤을 대신해 성공적으로 공연을 마쳤습니다.



[엄나윤/국립발레단 군무 단원 : (공연 도중 바뀌어서) 관객분들이 눈치를 안 채셨으면 하는 바람이 제일 컸고, 무사히 끝나기만을 바라는 마음으로….]



국립발레단은 등급별 정원이 있어서 실력이 있어도 한 등급에 오래 머무르는 단원들이 많습니다.



파격 캐스팅에 최근 더 적극적인 이유입니다.



[김주원/국립발레단장 : 더 많은 기회들이 주어져야 하는 무용수들이 많이 있어요. 그래서 좋은 작품과 좋은 무대의 기회들을 더 만들어 드리고 싶은 생각이 크고….]



12월 호두까기 인형에서는 군무 단원 여섯 명이 주역으로 나섭니다.



인재를 알아보고 발탁하는 눈, 기회를 붙잡는 준비된 실력이 더해져 무대 뒤편에서 대열을 맞추던 무용수들이 무대 중심에 서며 발레계에 신선한 활력을 불어넣고 있습니다.



(영상취재 : 김세경, 영상편집 : 최혜란·김윤성, VJ : 오세관, 영상제공 : 국립발레단