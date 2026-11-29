<앵커>



12살 여자아이를 상대로 성범죄를 저지른 혐의를 받는 남성이 7년이 지나서야 법정에 서게 됐습니다. 당초 경찰은 증거가 없다며 불송치 결정을 내렸지만, 피해자 측의 이의 신청과 보완 수사 끝에 결과가 뒤집혔습니다.



이세현 기자가 단독취재했습니다.



<기자>



올해 스무 살이 된 A 양이 20대 남성 B 씨를 만난 건 만 12세였던 2019년이었습니다.



[피해자 A양 : 우울 소통방이라는 오픈 채팅방이 있었어요. 그 사람이 저한테 '귀엽다''키우고 싶다' (라고 했어요.)]



B 씨는 이렇게 A 양과 친분을 쌓아 갔습니다.



그리고 B 씨는 당시 만 12세였던 A 양에게 "좋은 거 해준다"고 말하며 성추행 등 성범죄를 저지른 걸로 조사됐습니다.



5년 뒤, B 씨의 행위가 미성년자 상대로 한 '그루밍 범죄'였다는 걸 알게 된 A 양은 재작년 경찰에 고소장을 접수했습니다.



하지만 경찰은 증거 불충분을 이유로 B씨를 당시 검찰에 넘기지 않았습니다.



당시 B 씨는 경찰에서 "성범죄를 저지른 적이 없고 A 양의 주장은 망상"이라며 혐의를 전면 부인한 거로 전해졌습니다.



[피해자 A양 : 사실 경찰이 제가 꿈이기도 했고 저는 경찰을 되게 믿었었는데 (불송치 사유서에 적힌) '망상이다' 이거를 받고 되게 충격을 받았던 것 같아요.]



경찰 처분을 받아들일 수 없었던 A 양은 검찰에 이의신청을 했고, B 씨와 나눈 문자 기록 등 자료도 추가로 제출했습니다.



검찰은 A 양이 제출한 자료 등을 바탕으로 B 씨가 허위 진술을 한 걸로 판단해 경찰에 보완수사를 요구했고, 결국 지난 9월 B 씨는 미성년자 의제강간 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.



[B씨 (지난 13일, 첫 공판 직후) : (나이를 진짜 모르셨어요?) 네, 나이를 몰랐으니까 이제 미성년자 혐의에서….]



자칫 억울하게 묻힐 뻔한 사건이 피해자의 자료 제출과 보완수사 요구로 해결의 실마리를 찾은 셈인데, 경찰은 당초 불송치 결정을 내린 데 대해 "피해자가 수사 초기엔 자료 제출을 거부했고, 압수수색할 수는 없었다"고 해명했습니다.



(영상취재 : 배문산, 영상편집 : 김윤성, VJ : 김형진, 디자인 : 변다영)