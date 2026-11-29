<앵커>



서울 명동 거리를 찾은 외국인 관광객들이 요즘 뜻밖의 불편을 호소하고 있습니다. 거리에 쓰레기통이 없다 보니 먹다 남은 음식물이나 포장지를 들고 한참을 헤매야 하는 겁니다. 급기야 노점상들이 쓰레기를 대신 받아주고 있습니다.



박세원 기자가 현장에 다녀왔습니다.



<기자>



길거리 음식을 손에 든 관광객들로 발 디딜 틈 없는 명동 거리.



문제는 다 먹고 난 뒤입니다.



빈 컵과 쓰레기를 쥔 채 주위를 두리번거리는 관광객들.



[나탈리/독일인 관광객 : (거리에서) 쓰레기통을 못 봤어요. 아마 이건 지하철역에 버려야겠죠? 거기엔 쓰레기통이 있었던 거 같아요.]



버릴 곳을 찾지 못해 지나가는 미화원에게 부탁하기도 합니다.



바닥에 버려진 쓰레기도 심심치 않게 찾아볼 수 있습니다.



제가 이 쓰레기 버릴 곳을 찾아 명동 거리 일대를 돌아다니고 있는데요.



이렇게 큰 길가까지 나와야 공공 쓰레기통을 찾을 수 있습니다.



정작 먹거리 노점이 집중된 명동 거리 안쪽에는 쓰레기통이 단 한 개도 없습니다.



서울에서 관광객 등 단기 체류 외국인이 가장 많이 머문 자치구는 명동이 있는 중구.



하지만 거리 쓰레기통 숫자는 서울 자치구 중 최하위 수준입니다.



이렇게 유난히 골목 쓰레기통이 없는 건 상인들 대부분이 가게 앞 설치를 원치 않았기 때문입니다.



[김영민/노점 상인 : 설치를 한 번 했는데 너무 많이 쓰레기가 쌓여가지고 감당을 못해요.]



그런데 쓰레기통을 없애자, 관광객들이 불편을 호소했고, 결국 서울시는 지난달부터 노점 346곳에 4개 국어 안내판을 달고 상인들이 쓰레기를 받아주도록 협의했습니다.



한 달에 5만 원 정도 되는 종량제 봉투 비용은 상인들이 자발적으로 부담하고 있습니다.



[박정수/노점 상인 : 저희가 (대신 쓰레기를) 버려 줌으로써 관광객분들이 좀 편하게 관광했으면 좋겠고 그런 마음으로 하는 거라 저희는 전혀 불만 없습니다.]



하지만 아직 홍보가 덜 돼 그마저도 잘 모르는 관광객도 많습니다.



[앤드류/미국인 관광객 : 각 노점마다 쓰레기를 받아주진 않을 거 같은데요. (받아줘요.) 정말요? (네네.) 오 몰랐어요.]



도심 이미지는 물론 관광 경쟁력에 영향을 미치는 쓰레기 문제를 상인들의 호의에만 맡길 수는 없는 만큼 정부와 지자체 간 대책 논의가 필요해 보입니다.



(영상취재 : 조창현, 영상편집 : 김경연, 디자인 : 조수인)