<앵커>



북한 김정은 국무위원장의 방중을 준비하는 것으로 보이는 징후들이 중국 곳곳에서 포착되고 있습니다. 김 위원장이 중국 내 여러 도시를 방문할 거라는 전망도 나왔습니다.



베이징 최고운 특파원이 취재했습니다.



<기자>



북한과 중국을 잇는 압록강 철교가 객실에서 바로 보이는 중국 단둥의 중롄 호텔입니다.



이번 주 방을 예약하려고 하자 투숙 날짜나 숙소를 바꾸라고 나옵니다.



[중국 단둥 중롄호텔 전화 : (당분간 방 예약이 안되네요?) 맞습니다. 컨퍼런스 단체 예약을 받았습니다. (언제부터 예약이 가능할까요?) 해당 일정이 아직 확정되지 않았습니다.]



중롄 호텔은 통상적으로 북한 김정은 국무위원장이 열차를 타고 이동할 때 경호를 이유로 손님을 받지 않습니다.



압록강 철교 주변에 가림막이 생겼다는 보도도 나왔습니다.



교도통신은 이 가림막이 어제(28일) 저녁 새로 만들어졌다며, 다음 달 초순 중국에서 북중 정상회담을 여는 방안이 부상하고 있다고 전했습니다.



또, 김 위원장이 중국 내 여러 도시를 둘러보는 일정도 검토되고 있다고 덧붙였습니다.



다만 이 가림막은 설치 하루만인 오늘 오후 철거됐습니다.



단둥 현지 주민들은 압록강변 유람선이나 상업시설 등을 보수할 때도 가림막이 종종 설치된다며 현재 철로를 정상적으로 볼 수 있다고 말합니다.



정부 관계자들도 김 위원장의 방중이 초읽기라는 관측에는 다소 거리를 두면서도 가능성을 배제할 수 없어 동향을 주시하고 있다고 밝혔습니다.



중국 시진핑 주석은 다음 달 중순 미국 마이애미에서 열리는 G20 정상회의에서 트럼프 대통령과 올해 4번째 회담을 가질 예정입니다.



그 전에 북중 정상회담이 열린다면 북한으로선 미중 논의의 방향을 미리 파악하고 자신들의 요구를 중국을 통해 전달할 기회가 됩니다.



[박원곤/이화여대 북한학과 교수 : (북·중 관계가) 완전히 정상화됐다는 것을 대내외에 선전할 수 있는 정치적 메시지 측면에서 의미가 있고. 북·중 정상회담을 통해서 뒷배를 확실히 해 놓는, 자신들의 어떤 조건들을 더 확실히 할 수 있습니다.]



최근 지방 경제 발전과 산업 현대화에 공을 들이고 있는 북한이 중국의 경제 발전 경험과 산업 노하우를 전수받는 자리로 회담을 활용할 수 있다는 분석도 나옵니다.



(영상취재 : 최호준·양아타, 영상편집 : 정성훈, 디자인 : 이종정)