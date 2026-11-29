<앵커>



고위공직자들은 1년에 한 번씩 재산 내역을 의무적으로 신고해야 합니다. 이해충돌과 부정한 재산 증식을 막기 위한 장치인데요. SBS가 강유정 문화체육관광부 장관 후보자의 청와대 대변인 시절 재산 신고 내역을 살펴봤더니, 전세보증금 등 일부 재산 신고가 누락된 걸로 의심되는 정황이 발견됐습니다.



고정현 기자의 단독 보도입니다.



<기자>



강유정 문화체육관광부 장관 후보자가 청와대 대변인 시절 제출한 2026년 정기 재산 신고 내역입니다.



서울 강남 아파트와 함께 경기 용인 아파트를 보유하고 있다고 신고했는데, 전세보증금 등이 포함되는 채권 목록이 아예 없습니다.



강 후보자가 최근 국회에 제출한 인사청문 요청 자료에는 용인 아파트를 매도한 걸로 돼 있는데 계약서에 "현재 임차인 거주 중으로 동일한 조건으로 매수인이 인수한다"는 특약사항이 있습니다.



전세보증금은 4억 원, 만기는 2027년 12월 3일까지입니다.



통상 전세 계약이 2년인 걸 감안하면, 2025년 12월에 전세 계약을 맺은 걸로 보이는데, 2026년 재산 신고에는 해당 내역이 보이지 않아 보증금 신고 누락이 의심되는 대목입니다.



이뿐만이 아닙니다.



이번 인사청문 요청 자료에는 의사인 배우자의 병원 보증금 5천만 원, 소상공인을 위한 공적제도 노란우산 가입금 1천여만 원, 의료기기 구입을 위한 대출 잔액 2,500여만 원, 차량 렌트를 위한 캐피탈 대출 7,500여만 원이 추가로 신고됐습니다.



이런 대출이나 계약 모두 짧게 1년 전, 길게 5년 이상 이어진 계약인데, 강 후보자의 이전 3차례 정기 재산 신고 때 보이지 않았던 항목들입니다.



공직자윤리법은, 공직자 본인과 배우자 등의 재산 등록을 성실하게 해야 하며, 거짓이나 중대 과실로 재산 신고를 잘못 기재하는 경우에 대해 공직자윤리위원회가 경고부터 해임 요구 등을 할 수 있도록 규정하고 있습니다.



강 후보자 측은 해당 의혹을 묻는 SBS 질의에 "인사청문회 자리에서 직접 설명하겠다"고만 밝혔습니다.



(영상취재 : 김세경·배문산, 영상편집 : 유미라, 디자인 : 현민희·이종정, 자료출처 : 국민의힘 김승수 의원실)