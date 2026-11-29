<앵커>



야권의 내홍은 법정 다툼으로까지 번졌습니다. 국민의힘에서 제명 당했던 한동훈 의원이 징계 무효 소송을 내겠다고 밝혔습니다. 장동혁 대표가 징계에 개입했다는 내부 폭로로, 결국 전현직 당 대표가 법정에서 맞붙게 됐습니다.



김아영 기자입니다.



<기자>



지지자들 환호 속에 국회 소통관으로 들어선 무소속 한동훈 의원.



올해 1월 자신의 제명 결정에 장동혁 대표가 개입했다는 의혹을 '조작 제명'이라고 규정했습니다.



다음 주 법원에 제명 결의 무효 확인 소송을 제기하고 효력정지 가처분 신청도 내겠다고 밝혔습니다.



[한동훈/무소속 의원 : 찍어내기식 징계가 모두 마찬가지의 조작과 숙청의 과정이었던 것입니다. 최악의 사당화이자 정당 민주주의의 실종입니다.]



국민의힘 황경성 윤리위원이 배현진 의원 등 친한동훈계 의원 징계에 장동혁 대표가 개입했다는 의혹을 제기한 지 18일 만입니다.



한 의원 본인이나 가족이 국민의힘 당원 게시판에 윤석열 전 대통령 부부 비난 글을 썼다는, 이른바 '당원 게시판 의혹'도 거듭 부인했습니다.



제명 사유가 된 당원 게시판에 가입한 적도, 어떤 종류의 글을 쓴 적도 없다고 주장했습니다.



한 의원이 법적 대응에 나서면서 장동혁 대표를 비롯한 당권파와 전면전이 불가피하게 됐습니다.



[장동혁/국민의힘 대표(지난 27일) : 당게(당원 게시판)사건을 세 마디로 정리하면 패륜 정치입니다. 여론 조작 정치입니다. 분열 정치입니다. 한동훈 의원이 하나만 해결하면 됩니다. '나는 하지 않았다' 그러면서 IP를 공개하면 됩니다.]



장 대표는 징계 개입 의혹을 항의하는 친한계 우재준 최고위원을 향해 비공개 석상에서 '탈당과 창당이라는 좋은 제도가 있다"며 한 의원 측과 함께할 생각이 없음을 밝히기도 했습니다.



국민의힘은 사흘 뒤 의원총회를 열어 이 문제를 논의할 예정인데, 친한계와 당권파 의원 사이에 또 한 번 충돌이 불가피할 걸로 보입니다.



(영상취재 : 신동환, 영상편집 : 김진원)