<앵커>



계파 갈등이 이어지고 있는 민주당에서 자성의 목소리가 나왔습니다. 의원 152명이 민생을 챙겨야 한다며 단합을 외쳤지만, 정작 갈등 해결의 열쇠를 쥔 두 전현직 대표는 여기에 이름을 올리지 않았습니다.



김관진 기자입니다.



<기자>



최민희 최고위원 중징계를 계기로 계파 간 전면전으로 치닫고 있는 민주당.



중재에 나선 우원식 전 국회의장과 남인순 국회부의장이 오늘(29일) 국회에서 당의 단합을 촉구하는 공동선언문을 발표했습니다.



[우원식/전 국회의장 : 우리에게 맡겨주신 천금 같은 시간을 내부 갈등으로 허비한다면 우리에게는 다시는 기회가 없을 것입니다.]



지난 26일 민주당 4선 이상 중진 회동을 계기로 마련된 선언엔 친정청래계 일부 의원들과 징계 당사자인 최민희 최고위원도 이름을 올렸습니다.



소속 의원 161명 가운데 152명이 서명했지만 정작 갈등 해결의 열쇠를 쥔 김민석 대표와 정청래 전 대표는 참여하지 않았습니다.



정면충돌로 치닫는 계파 갈등에 오늘 기자 간담회에 나섰던 이재명 대통령도 말을 아꼈습니다.



[상식과 이성에 따라서 잘 정리되겠죠. 제가 뭐 당 문제에 대해서 특별히 더 드릴 말씀은 없습니다.]



가장 큰 변수 중 하나는 최민희 최고위원 재심입니다.



재심을 통해 징계가 '당원 자격정지 2년'보다 다소 낮아진다 해도 최고위원직을 잃거나 다음 총선 공천에 지장이 생긴다면 파장은 쉽게 가라앉기 어려울 전망입니다.



정 전 대표는 최 최고위원에게 중징계를 내렸다면 전당대회 때 신천지 의혹을 제기한 김 대표에게도 책임을 물어야 한다며 압박하고 있습니다.



일부 당원들은 국회 앞에 모여 최 최고위원 징계 철회와 김 대표 사퇴를 요구했습니다.



최 최고위원이 이르면 내일 재심을 신청할 걸로 보이는 가운데 내일 최고위원회의가 또 한 번 고비가 될 전망입니다.



(영상취재 : 신동환, 영상편집 : 김종미)