<앵커>



서울 강남의 한 아파트에선 안타까운 화재 소식이 전해졌습니다. 불이 일가족 4명을 덮치면서, 70대 부부가 숨졌고, 아들들은 병원 치료를 받고 있습니다.



김덕현 기자입니다.



<기자>



출입 통제선 너머 아파트 1층 유리창이 부서져 있고, 불길이 휩쓸고 간 내부는 온통 검게 그을려 형체를 알아보기 어렵습니다.



서울 강남 대치동의 한 아파트에서 불이 난 건 오늘(29일) 새벽 6시 반쯤.



바깥으로 먼저 대피한 이웃 주민들이 불이 난 집 유리창을 깨기 위해 돌을 던지며 구조를 시도했습니다.



[아파트 관계자 : (집 안에서) 깨 달라고 그랬어요. 제가 (돌을) 던지기 시작하니까 주위 사람들 와서 다 던졌죠. 여기 입주민들 다 나왔으니까.]



화재는 30분 만에 진화됐지만 70대 부부는 심정지 상태로 발견된 뒤 끝내 숨졌고, 40대 두 아들은 병원 치료를 받고 있습니다.



[이웃 주민 : 자주 마주치는 분들이었어요. 아버지와 아들 항상 같이 산책하고 슈퍼도 같이 다니고 굉장히 가까운 가족이었습니다. 너무 마음이 아픕니다.]



소방 당국과 경찰은 합동 감식을 진행하며 화재 원인을 조사하고 있습니다.



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오늘 아침 8시 반쯤 인천 옹진군 대초지도 인근에서 예인선에 의해 이동하던 3천 톤급 부선과 어선이 충돌했습니다.



이 사고로 어선이 침몰하면서 배에 혼자 타고 있던 50대 선원 1명이 실종됐습니다.



해경과 해군은 경비함정과 헬기 등을 투입해 일대 수색 작업을 벌이고 있습니다.



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오늘 새벽 1시 40분쯤, 경북 경주시 양남면의 한 야산에 불이 났습니다.



산림 당국은 소방 대응 1단계를 발령하고 장비 72대와 인력 253명을 동원해 진화 작업을 벌였습니다.



산불은 10시간 만에 꺼졌고 다행히 인명 피해는 없었습니다.



(영상취재 : 설민환, 영상편집 : 김윤성, 화면제공 : 서울 강남소방서·인천해양경찰서·산림청)