<앵커>



오늘(29일) 아침, 서울 도심에서 택시가 보행자를 치고 달아나다 다른 차량들까지 들이받았습니다. 60대 택시 기사는 심정지 상태로 병원으로 옮겨졌습니다. 경찰은 음주나 약물 운전 여부를 확인하고 있습니다.



이태권 기자가 취재했습니다.



<기자>



SUV 뒤에 택시 한 대가 서 있습니다.



그런데, 갑자기 옆으로 나오더니 앞 차를 치고, 도로 중앙분리대까지 넘어뜨리며 달려 나갑니다.



질주하던 택시는 횡단보도 앞에서 중앙선을 넘더니 반대편에서 마주 오던 승용차를 그대로 들이받습니다.



오늘 오전 8시 40분쯤, 서울 관악구 남부순환로에서 60대 남성 A 씨가 몰던 택시가 차량 2대와 충돌했습니다.



택시와 부딪친 승용차는 차량 앞부분이 형체도 알아볼 수 없을 만큼 찌그러져 산산조각이 났습니다.



[김우재/견인 기사 : (승용차는) 인도에 반쯤 올라가 있었고 택시는 저기서 이렇게 꺾여있었어요. 이미 구급차가 병원으로 옮긴 다음이었어요.]



경찰 조사 결과 택시기사 A 씨는 근처 횡단보도에서 초록불에 길을 건너던 보행자를 그대로 치고 달아났습니다.



이어 다른 차들을 잇따라 들이받은 걸로 확인됐는데, 최초 사고 지점으로부터 약 450m를 더 이동한 뒤에야 멈춰 섰습니다.



이 사고로 A 씨를 비롯해 보행자와 피해 차량 운전자 등 7명이 다쳤고 이 가운데 5명이 병원으로 옮겨졌습니다.



A 씨는 사고 직후 의식을 잃고 심정지 상태로 119구급대에 이송돼 병원에서 수술을 받았는데, 위중한 상태로 전해졌습니다.



경찰은 A 씨를 뺑소니 혐의 등으로 입건하고, 택시업체 관계자들도 불러 조사할 방침입니다.



또 음주나 약물 운전 정황을 확인하기 위해 A 씨 혈액을 확보해 국립과학수사연구원에 분석을 의뢰할 예정입니다.



(영상취재 : 배문산, 영상편집 : 김경연, 디자인 : 조수인)