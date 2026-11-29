<앵커>



옛날 대림그룹으로 불렸던 DL그룹 이해욱 회장이 한밤중 직원들을 소집해 '갑질 논란'에 휩싸인 가운데, 내부 폭로도 잇따르고 있습니다. 감사를 이유로 회사가 직원 수십 명의 휴대전화 제출을 강요했다는 주장까지 나왔습니다.



정윤식 기자의 단독 보도입니다.



<기자>



재계 24위 DL그룹 관련 제보가 시민단체에 이어지고 있는 걸로 SBS 취재 결과 확인됐습니다.



계열사 직원이라고 밝힌 한 제보자는 지난해 4개월간 진행된 사내 감사에서, 직원 40명 정도가 휴대전화를 제출해야 했다고 주장했습니다.



제보자는 이 과정에서 혐의가 없는 직원들도 휴대전화 제출을 강요받았다고 적었습니다.



DL 측은 이 감사로 해사 행위를 한 직원을 적발해 해고했고, 직원들에겐 동의 절차를 거쳤다고 설명했지만, 법적으로 문제가 있다는 지적이 나옵니다.



[윤지영/변호사 (직장갑질 119 대표) : 회사에서 우월한 지위를 이용을 해가지고 사실 업무상 적정 범위를 넘어서 정신적으로 고통을 주는 행위이기 때문에 설사 당사자 동의가 있다고 하더라도 직장 내 괴롭힘으로 볼 수 있습니다.]



개인정보를 위법하게 수집한 걸로 인정될 경우, 기업은 전체 매출액의 최대 3%를 과징금으로 부과받을 수 있습니다.



DL그룹은 이해욱 회장이 한밤중에 계열사 직원들을 불러 모았다가 논란에 휩싸인 상태입니다.



퇴근 시간이 한참 지난 그제(27일) 밤 10시쯤, 직원들은 회사의 갑작스러운 소집 통보에 금요일 저녁 시간을 보내다가 다시 회사로 돌아와야 했습니다.



DL 측은 이날 소집에 응한 직원들이 2백 명 정도라고 추산했는데, 이 가운데 일부는 자정이 넘어서까지 회사에 머물렀습니다.



회사 측은 설계상 문제점이 확인돼서 상황을 즉시 공유하자는 취지였다고 설명했지만, 익명 온라인 게시판엔 "회장이 분을 참지 못해 직원 수백 명을 강제 소집했다", "계엄령과 다를 게 없다"고 비판하는 글이 올라왔습니다.



이 회장은 지난 2016년에도 운전기사들에게 사이드미러를 접은 채 운전하도록 요구했다가 갑질 논란을 일으키기도 했습니다.



(영상취재 : 김흥기, 영상편집 : 최혜란, 디자인 : 조수인)