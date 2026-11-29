<앵커>



실제 부동산 시장에서는 서울 강남권을 중심으로 집값 상승세가 꺾이는 분위기입니다.



대통령 발언이 어떤 걸 의미하는지, 전문가들은 어떻게 보고 있는지는 정혜진 기자가 보도합니다.



<기자>



대통령 말처럼, 서울 강남에서 시작된 아파트 가격 하락세는 갈수록 주변으로 번져가고 있습니다.



강남과 서초구 아파트 가격은 올해 들어서 각각 2.9%, 1% 떨어졌고, 25개 구 중에 9개 구에서 주간 상승률도 하락세로 돌아섰습니다.



주가 하락에 세금 부담이 한 번에 겹치면서 고가 아파트에 새로운 매수자가 줄어든 걸로 풀이됩니다.



특히 기준금리가 내년 이후로도 더 오르는 고금리 시대가 올 수 있다는 점에서, 이 지역 분위기가 쉽게 바뀌기는 어렵다는 전망이 나옵니다.



[박원갑/KB국민은행 부동산 수석전문위원 : 요즘 주택 시장은 금리에 민감하게 움직이는 특성이 있는데요, 과거 홍역을 앓았던 '하우스 푸어'가 재현될지 여부는 금리 부담의 임계점을 넘느냐 안 넘느냐가 관건이 될 것으로 생각이 됩니다.]



다만 전반적인 폭락세로 이어질 것인가에 대해서는 시장 반응이 엇갈립니다.



우선 서울 외곽과 경기 남부 등은 여전히 집값 상승세가 이어지고 있습니다.



노원과 성북은 지난주에도 아파트 가격이 0.3% 안팎 올랐고, 경기 용인 기흥과 화성 동탄은 한 주 만에 0.5% 뛰었습니다.



특히 가파르게 오르는 전셋값이 변수입니다.



올해 경기도 아파트 전셋값 상승률은 6.88%, 지난해 같은 기간의 5배가 넘습니다.



주택 공급은 여전히 부족한데, 전셋값이 오르면서 외곽 지역엔 불씨가 살아있는 모양새입니다.



지난 20년 사이에는 2008년 금융위기와 2022년 코로나 사태 이후 집값 급락 사태가 벌어진 적이 있습니다.



시장에서는 이런 충격에 대비하는 준비가 필요하다는 데는 동의하면서도, 당분간은 현재처럼 오르는 지역과 내리는 지역이 공존하는 차별화된 장세가 이어질 거란 전망이 나오고 있습니다.



(영상편집 : 김병직, 디자인 : 김예지)