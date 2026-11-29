<앵커>



이재명 대통령이 오늘(29일) 집값 폭락에 대비한 대책 검토를 지시했다고 밝혔습니다. "핵심 지역이라고 불리는 곳들의 부동산 가격이 황당할 정도로 많이 떨어지고 있다"고 진단하면서, 선제적인 대응을 지시한 겁니다. 증권 시장 안정 펀드에 대해선 "할 수 있는 건 다 해봐야 하지 않겠냐"며 시장의 체질 개선을 강조했습니다.



일요일 8시 뉴스, 첫 소식은 하정연 기자가 보도합니다.



<기자>



오늘 청와대 출입기자단과 북악산 등반에 나선 이재명 대통령.



최근 부동산 시장 상황과 관련해 이런 진단을 내놨습니다.



[대한민국의 핵심 지역이라고 할 수 있는 지역들이 정말 놀라울 정도로 많이 떨어지고 있는 게 사실이고요. 정말로 황당할 정도로 떨어지고 있어. 막 쉬쉬하고 있는 거지, 수십억씩 떨어지잖아.]



최근 강남 4구 부동산 가격 하락을 언급한 걸로 보입니다.



부동산 시장이 고평가돼 위험한 '폭탄 돌리기'를 하고 있다는 생각엔 변함이 없다며 집값 폭락 시 공공이 집을 사들여 시장 충격을 완화하는 공공 매입 임대 확대 방안을 내부적으로 검토시켜 놨다고 말했습니다.



[이런 비정상적인 상황이 계속되면 언젠가는 (집값이) 추락하고, 피해 총량이 적도록 만드는 게 내 사명이라고 생각합니다.]



전월세 시장에 대해서는 장기적으로 안정될 것이라고 본다면서도 현상적으로는 어려운 게 사실인 만큼 실무 부처에 대책 마련을 지시했다고 밝혔습니다.



주가 급락 시 시장 안정을 위해 금융회사와 증권 유관기관이 공동 출자한 자금으로 주식을 매입하는 '증권시장안정펀드'에 대한 견해도 밝혔습니다.



시장의 체질을 개선하는 게 중요하다며 웬만한 규모로 해서 실질적 결과를 만들 수 있을지 의문이라고 말했습니다.



[할 수 있는 것들은 다 해봐야죠. 너무 비정상적으로 변동성이 심하니까.]



구체적인 규모를 묻는 질문엔 전문가들이 판단할 영역이라며 말을 아꼈습니다.



또 증시안정펀드에 공적 자금을 투입할 가능성에 대해선 자본시장대전환위원회를 맡은 김용범 위원장이 결정하는 대로 따르겠다고 밝혔습니다.



(영상취재 : 윤형, 영상편집 : 이승희)