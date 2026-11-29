▲ 태국 국기

태국 경찰이 한국 경찰과 공조해 대규모 온라인 도박 조직의 운영 거점을 적발하고 한국인 남성 6명을 검거했습니다.한국 외교부와 태국 공영방송 타이 PBS 등에 따르면 태국 이민국 경찰은 현지시간 어제(28일) 방콕 방나 지역의 한 고급 주택을 수색해 한국인 남성 6명의 신병을 확보했습니다.타이 PBS는 해당 조직이 한국 내 온라인 도박 사이트 5곳과 연계돼 있으며, 회원 수는 20만 명 이상, 월간 자금 거래액은 4억 바트, 우리 돈으로 약 158억 원 규모로 조사됐다고 보도했습니다.또, 가상자산 테더(USDT)를 이용한 거래 사실도 확인됐다고 전했습니다.놉파신 푼사왓 태국 이민국장은 주태국 한국대사관으로부터 대규모 온라인 도박 조직과 관련된 주요 용의자를 추적해 달라는 협조 요청을 받아 수사에 착수했다고 밝혔습니다.태국 경찰은 3개월 넘게 추적 수사를 벌여 이들이 촌부리주와 방콕 및 수도권 등지에서 여러 차례 운영 거점을 옮긴 사실을 파악했습니다.경찰은 현장 수색 과정에서 컴퓨터 11대와 휴대전화 25대, 일회용 비밀번호(OTP) 수신 장비 20대, 은행 계좌 접근용 인증 장비 17개 등을 압수했습니다.이들은 월 임대료 8만 5천 바트, 우리 돈 약 335만 원에 해당 주택을 임차해 지난 5일 입주한 것으로 전해졌습니다.주태국 한국대사관 관계자는 합동 작전을 수행한 태국 경찰에 감사를 표하고 초국가적 범죄 소탕을 위한 태국과의 협력 의지를 재확인했습니다.태국 이민국은 한국 경찰과 공조해 관련 조직과 인물에 대한 수사를 확대할 방침입니다.