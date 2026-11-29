▲ BNK 바네사 데 헤수스의 슛

여자프로농구 부산 BNK가 용인 삼성생명을 꺾고 5할 승률을 맞추며 3위로 도약했습니다.BNK는 오늘(29일) 부산 사직체육관에서 열린 KB스타뱅킹 2026-2027 여자프로농구 정규리그 홈 경기에서 삼성생명을 84-72로 물리쳤습니다.전날 안방에서 청주 KB에 완패했으나 연패로는 이어가지 않은 BNK는 시즌 4승 4패를 기록, KB(4승 5패)를 밀어내고 3위로 올라섰습니다.인천 신한은행(6승 2패)과 공동 선두였던 삼성생명은 이날 패배로 6승 3패를 기록, 2위로 내려앉았습니다.BNK는 1쿼터 막판 16-10에서 김소니아의 3점 슛과 이소희의 자유투 2득점으로 연속 득점을 쌓아 21-10으로 앞서 기선을 제압했습니다.2쿼터 한때 17점 차(12-29)까지 끌려다녔던 삼성생명은 2쿼터 중반 조수아의 활약 속에 한 자릿수 격차로 쫓아갔고, 쿼터 종료 19초 전엔 김아름의 3점 슛이 꽂혀 38-43으로 추격했습니다.하지만 BNK는 이소희의 버저비터 골밑슛으로 45-38을 만들며 전반을 끝냈습니다.후반에도 삼성생명이 틈을 좁히면 BNK가 달아나는 흐름이 이어졌습니다.BNK는 고비에서 안혜지, 바네사 데 헤수스, 이소희 등의 득점이 고르게 터지며 주도권을 놓지 않고 3쿼터 66-56으로 리드했습니다.4쿼터를 시작하자마자 이소희가 3점 플레이와 외곽포로 6점을 연속으로 뽑아내며 72-56으로 도망간 BNK는 3분 29초 전 안혜지의 과감한 돌파 득점, 2분 42초 전 김소니아의 팁인 득점으로 80-65로 앞서며 승기를 굳혔습니다.이번 시즌 WKBL에 데뷔한 데 헤수스는 개인 최다 20점을 넣고 리바운드 6개를 곁들여 승리에 앞장섰습니다.BNK에선 데 헤수스를 필두로 이소희(16점 10리바운드), 안혜지(13점 8어시스트), 김소니아(12점 9리바운드 5어시스트), 변소정(12점 6리바운드)도 두 자릿수 득점을 기록했습니다.삼성생명에선 에이스 이해란이 22점 9리바운드 5어시스트로 분전했습니다.(사진=WKBL 제공, 연합뉴스)