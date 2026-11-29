▲ 정은경 보건복지부 장관이 28일 제54회 치과기공사 국가시험이 치러지는 서울 용산철도고등학교를 찾아 부정행위 방지대책을 점검하고 시험장을 둘러보고 있다.

최근 첨단기기를 활용한 각종 시험 부정행위가 논란이 된 가운데 어제(28일) 치러진 보건의료인 국가시험에서도 태블릿PC 등을 제 때 제출하지 않은 사례가 적발됐습니다.보건복지부에 따르면 전국 23개 시험장에서 약 4천명이 응시한 1·2급 응급구조사, 치과기공사, 의지·보조기기사 시험에서 응시자 준수사항을 위반한 사례가 3건 확인됐습니다.이들은 시험 중 기기를 직접 소지하고 있지는 않았지만, 아이패드(1건)와 무선이어폰(2건)을 미리 제출하지 않고 가방 등에 넣어 보관했다가 전파탐지기를 이용한 검색에서 적발됐습니다.복지부 관계자는 "전자기기는 모두 제출하게 했고, 가방에 기기가 있으면 준수사항 위반이라고 고지했음에도 제출하지 않은 사례였다"며 "이번 시험을 무효 처리할 예정"이라고 전했습니다.복지부와 한국보건의료인국가시험원(국시원)은 각 시험장에서 전자기기를 완전히 수거하고 전파탐지기를 비치·운용하는 한편, 응시자에 대한 무작위 전화 연락으로 전자기기 소지 여부를 확인했습니다.최근 수요 증가로 품귀현상을 빚는 가운형 전신 가리개의 경우 컴퓨터 기반 시험(CBT)부터 우선 적용하기로 했습니다.복지부와 국시원은 내년 초 시행하는 의사·한의사·간호사 등 주요 국가시험에 대비해 현장에서 미흡하다고 확인된 사항이 있으면 즉시 보완하고, 시험 결과를 정밀하게 분석해 부정행위 의심 사례를 철저히 조사할 계획입니다.정 장관은 "작은 의심 상황도 지체 없이 시험본부로 전달해 필요한 조치가 이루어질 수 있도록 협조해달라"며 "아울러 응시생이 선의의 피해를 입지 않도록 세심하게 배려하고, 현장에서 느끼는 애로사항과 개선 의견도 가감 없이 전해 달라"고 당부했습니다.(사진=보건복지부 제공, 연합뉴스)