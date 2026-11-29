▲ 패딩 입은 시민들

주말 추위를 일으킨 찬 공기가 물러나면서 월요일인 내일(30일)은 낮 최고 기온이 20도까지 오르겠습니다.오늘 기상청에 따르면 내일 아침 최저기온은 -3도∼7도, 낮 최고기온은 14도∼20도로 예보됐습니다.아침 기온은 평년보다 비슷하거나 조금 높겠고, 낮부터는 평년보다 높아 포근한 겨울날이 되겠습니다.강원 내륙·산지와 경상권 내륙을 중심으로 아침 기온이 영하로 떨어졌다가 낮부터 기온이 오르면서 전국 대부분 지역에서 일교차가 15도 안팎으로 매우 크겠습니다.곳에 따라 얼음이 얼겠고, 전국 내륙을 중심으로 서리가 내리는 곳이 있겠습니다.강원 영동과 경북 북동 산지를 중심으로 바람이 매우 강하게 불겠으며, 그 밖의 지역도 바람이 강하겠습니다.대기는 건조특보가 발효된 강원영동과 경북동해안 등 동쪽 지역을 중심으로 매우 건조하겠습니다.대기가 건조한 가운데 바람이 강하게 불면서 화재 예방에 각별히 유의하고 실외 시설물 등을 철저히 관리해야겠습니다.강풍으로 항공기 운항에도 차질이 있을 수 있어 공항 이용객들은 사전에 운항 정보를 확인해야겠습니다.내일 새벽부터 아침 사이 경기 북부 내륙과 강원 북부 내륙·산지에, 오전부터 오후 사이에 제주 산지에 0.1㎜ 미만으로 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다.