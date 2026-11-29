▲ 조국혁신당 신장식 대표가 20일 국회에서 기자회견을 열고 조희대 대법원장 탄핵 추진 계획 및 민주당 등 민주진보정당 협력을 제안하고 있다.

창당 1000일을 맞은 조국혁신당이 4대 혁신으로 2028년 총선을 준비해 "더불어민주당과 경쟁하고 국민의힘을 심판하겠다"고 밝혔습니다.신장식 대표는 오늘(29일) 국회에서 열린 혁신당 1천일 창당 기념식에서 "혁신당이 대한민국 민주·진보 진영의 대표 개혁 정당이 되겠다"며 이같이 밝혔습니다.신 대표는 "혁신당이 스스로 강해지는 것이야말로 진영 전체에 새로운 에너지를 불어넣는 길"이라며 "제2의 창당과 진영 전체의 개혁 대표 정당으로 나아가기 위해 4대 혁신 프로젝트를 가동하겠다"고 천명했습니다.신 대표가 제안한 4대 혁신은 '진영 혁신', '정책 혁신', '강령 혁신', '당명 혁신'입니다.신 대표는 먼저 "개혁에 역행하는 정치인, 국민보다 자신의 이익을 앞세우는 부패 정치인, 분열의 말과 행동으로 진영의 단결을 깨뜨리는 정치인으로는 국민의힘을 이길 수 없다"며 "반개혁 지역구에 선명한 개혁 일꾼을 내고 창당 3주년까지 선수 교체가 필요한 30곳에 거점을 마련하겠다"고 설명했습니다.이어 정책 분야에서 "사회권 선진국으로 나아가는 민생복지 메가프로젝트를 가동하겠다"며 "학계와 전문가, 시민사회와 노동계까지 당의 울타리를 넘어 지혜를 모아 국민의 삶을 바꾸는 민생 개혁 정책을 내놓겠다"고 전했습니다.특히 신 대표는 미래대응기금과 초광역특구법과 관련해 "민주당이 내놓은 법안은 우리 사회가 어렵게 합의해 온 선을 훌쩍 넘었다"며 "이를 그대로 밀어붙인다면 혁신당은 자동문도, 거수기도 될 생각이 추호도 없다"고 강조했습니다.아울러 "응원봉 시민의 권리장전과 AI 시대의 미래강령을 쓰겠다"며 "혁신당의 당명과 로고, 상징색을 싹 바꾸겠다"고 약속했습니다.신 대표는 조희대 대법원장 탄핵 추진과 관련해 "12월 2일 조 대법원장 탄핵소추안을 국회 본회의에 보고하고 내란 2주년인 12월 3일에 탄핵소추안을 처리하자"고 거듭 제안했습니다.또 민주당을 향해서는 "연대와 통합에 무능하고 내란 청산과 개혁 앞에서는 무기력하다"며 "진영 전체를 냉소와 무기력의 늪에 빠뜨려서는 안 된다"고 비판했습니다.그러면서 "분열된 진영을 다시 하나로 모으겠다"며 "다가올 1000일, 우리는 개혁의 구축함대를 만들고 맨 앞에서 함대를 이끄는 개혁 대표 정당이 될 것"이라고 덧붙였습니다.조국 혁신정책연구원장도 인사말에서 "지금 민주·진보 진영은 심각한 위기에 놓여 있다"며 "그런데 진영의 결집을 책임져야 할 집권 민주당 일부는 오히려 진영을 갈라치고 쪼개고 있다"고 지적했습니다.이어 "이재명 정부의 성공과 2028년 총선, 2030년 대선 승리를 위해서는 즉각 내란 격퇴 연합을 복원해야 한다"며 "이를 위해 내란 이후의 대한민국을 만드는 '민생·복지 대연합'을 제안한다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)