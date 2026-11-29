▲ 김현의 골에 기뻐하는 이랜드 선수들

프로축구 K리그2 서울 이랜드가 정규리그 최종전에서 극적으로 3위를 차지하며 부산 아이파크와 준플레이오프(준PO)에서 만나게 됐습니다.이랜드는 29일 창원축구센터에서 열린 하나은행 K리그2 2026 32라운드 원정 경기에서 김현의 멀티 골을 앞세워 경남FC를 2-0으로 제압했습니다.최근 3경기 무패(2승 1무) 상승세 속에 정규리그를 마친 이랜드는 이번 시즌 32경기에서 18승 7무 7패, 승점 61을 쌓아 3위로 준PO에 진출했습니다.이번 시즌 K리그2에선 정규리그 1·2위 팀이 1부로 직행하며, 3∼6위는 준PO와 PO를 통해 승격을 타진합니다.3위-6위, 4위-5위가 각각 맞붙는 준PO(12월 2일)의 승리 팀끼리 PO(12월 5일)에서 격돌해 이긴 팀이 승격하며, PO에서 패한 팀은 K리그1 최하위 광주FC와 승강 PO를 치릅니다.K리그2 우승과 준우승은 각각 수원 삼성과 수원FC가 차지하며 1부 승격을 이미 확정했고, 3∼6위 순위와 준PO 대진이 이날 가려졌습니다.지난 라운드까지 4위였던 이랜드는 이날 경남을 잡으면서 천안시티FC와 1-1로 비긴 대구FC(승점 60)를 제치고 3위 자리를 꿰찼습니다.이랜드의 준PO 상대는 6위로 마친 부산(승점 50)입니다.이날 이랜드는 전반 31분 김현이 페널티 지역 중앙에서 안주완이 건넨 공을 받아 오른발 슛을 꽂아 앞서 나갔고, 후반 23분 손혁찬의 스루패스에 이은 김현의 오른발 마무리로 완승을 따냈습니다.김도균 이랜드 감독은 중계 방송사 인터뷰에서 "부산도 강팀이기에 6위 안에 들어왔다고 생각한다. 최근 흐름은 썩 좋지는 않지만, 무시할 수 없는 팀"이라면서 "이번 시즌 맞대결에서 1승 1패였는데, 이길 수 있도록 잘 분석하고 준비하겠다. 한 경기씩 잘 잡아서 꼭 승격을 이루겠다"고 말했습니다.대구는 천안 원정 경기에서 전반 20분 세라핌의 선제골로 리드를 잡았으나 후반 39분 최준혁에게 동점 골을 내줘 4위로 준PO에 나서게 됐습니다.차두리 감독이 이끄는 화성FC가 이날 후반 추가 시간 플라나의 선제 결승 골에 힘입어 김포FC를 1-0으로 따돌리고 5위(승점 51)로 도약, 대구와 PO행을 놓고 격돌하게 됐습니다.이날 충남아산과 0-0으로 비긴 부산은 6위로 마쳐 이랜드와 준PO를 앞뒀습니다.준PO는 2경기 모두 12월 2일 오후 7시에 열립니다.3위 이랜드와 4위 대구가 홈 경기를 치릅니다.준PO에선 전·후반 90분 동안 두 팀이 승부를 가리지 못할 경우 정규리그 상위 팀이 다음 라운드로 진출합니다.한편 올해 K리그2 우승팀 수원 삼성은 이날 전남 드래곤즈와 2-2로 비겨 정규리그 최종 승점 70을 기록했고, 2위로 1부 직행을 확정한 수원FC는 충북청주와 3-3 무승부로 승점 1을 나눠 가지며 승점 64로 시즌을 마무리했습니다.(사진=한국프로축구연맹 제공, 연합뉴스)