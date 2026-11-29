이재명 대통령은 오늘(29일) 주택시장 동향과 관련해 "핵심 지역이라고 불리는 지역들이 정말 놀라울 정도로 많이 떨어지는 게 사실"이라고 밝혔습니다.



이 대통령은 오늘 출입기자단과 청와대 인근 북악산을 등산하며 진행한 질의응답 과정에서 부동산 문제에 대한 질문이 나오자 이같이 답했습니다.



여기서 언급된 핵심 지역은 이른바 서울의 강남 4구 등을 지칭한 것으로 보입니다.



이 대통령은 "자료를 한번 보면 정말 황당할 정도로 떨어지고 있으며, 쉬쉬하고 있을 뿐 수십억씩 떨어진다"고 설명했습니다.



동시에 매물도 늘고 있고 거래량도 확 줄었으며, 경매도 늘고 있다고 한다며 하락 추세가 계속 이어질 수 있다는 관측을 내비쳤습니다.



현재의 부동산 통계 방식에 대한 문제 제기도 이어졌습니다.



이 대통령은 "호가를 기준으로 통계 발표를 하는 곳이 있는 모양인데, 팔고 싶은 마음으로 내놓은 가격인데 웃기지 않냐는 주장도 있더라"며, "부동산 가격이 오르기를 바라는 사람들이 힘이 세기도 하다"고 말했습니다.



그러다 보니 오르는 쪽으로 자료가 나오고 불안감을 조성하며 매수를 자극하는 것이라고 덧붙이며 통계적 왜곡이 있을 수 있다고 진단했습니다.



특히 "대한민국의 부동산이 고평가 돼 위험한 폭탄돌리기를 하고 있다는 생각은 변함이 없으며, 폭탄이 터졌을 때 끝물이 됐을 때 사람들이 입는 피해를 줄이는 게 제 사명"이라고 강조했습니다.



이어 "비정상적 상황이 계속되면 언젠가는 추락을 할 텐데, 그 진폭을 최소한으로 줄여야 하는 것"이라고 설명했습니다.



그러면서 "제가 집값이 폭락하면 공공이 집을 사야 한다고 했더니 윤희숙 의원이 제정신이 아니라는 식으로 비난을 했지만, 저는 준비를 해야 한다고 생각한다"고 밝혔습니다.



"지금 내부적으로 검토를 시켜놓은 상태"라고 덧붙였습니다.



전월세 문제에 대해서는 "지금 전세와 월세 물량이 늘어나고 있으며, 2022년부터 인허가 착공 물량이 확 줄었는데 지금은 인허가와 착공을 권장하는 정도가 아니고 모든 방법을 총동원해 촉진을 하고 있다"고 설명했습니다.



그러면서 "전월세 문제는 하여튼 현상적으로는 어려운 게 사실이기 때문에 실무 부처에서 안을 좀 만들어 보라고 했다"고 전했습니다.



이어 "저는 장기적으로 보면 안정이 될 것"이라고 본다고 말했습니다.



전세의 월세화는 시대적 추세이며, 흐름이 그렇다는 것이라고 덧붙이기도 했습니다.



한편 이 대통령은 증권시장안정펀드와 관련해 시장의 체질을 개선하는 게 중요하다고 밝혔습니다.



증안기금 펀드는 웬만한 규모로 해서 실질적 결과를 만들 수 있을지 의문이라고 언급했습니다.



이어 어느 정도가 적정할지는 전문가들이 검토할 것이며, 할 수 있는 것은 다 해봐야 하지 않겠냐고 말했습니다.



주요 20개국 정상회의 이전 북·중 정상회담 성사 가능성에 대해서는 "우리로서는 있으면 좋을 일"이라고 밝혔습니다.



다만 "전망 자체를 하기는 조금 어렵다며, 어쨌든 남북 간 긴장 관계와 대결 분위기를 완화하는 게 중요"하다고 덧붙였습니다.



주요 20개국 정상회의를 계기로 도널드 트럼프 미국 대통령과 골프 회동이 이뤄질 수 있는지에 대해서는 "쉬운 일정은 아닐 것"이라고 답했습니다.



"국제회의 일정도 앞뒤로 빼곡할 텐데 할 수 있을지 모르겠다"라고 짧게 전했습니다.