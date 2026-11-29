▲ 마우로 루스트리넬리 감독

축구대표팀 공격 자원 정우영(27)이 뛰는 독일 프로축구 분데스리가의 우니온 베를린이 성적 부진의 책임을 물어 5개월 전 부임한 감독과 결별했습니다.우니온 베를린은 29일(한국시간) 마우로 루스트리넬리(50·스위스) 감독 및 코치 3명과의 계약을 즉시 해지하기로 했다고 알렸습니다.루스트리넬리 감독은 7월 1일부터 우니온 베를린을 이끌어왔습니다.구단의 감독 해임 발표는 마인츠와의 2026-2027 분데스리가 11라운드 원정경기에서 1-2로 역전패한 직후 이뤄졌습니다.정우영이 선발 출전해 후반 38분까지 뛴 이날 경기에서 패하면서 우니온 베를린은 승점 7(1승 4무 6패)로 18개 팀 중 강등권인 17위에 처졌습니다.디르크 징글러 구단 회장은 "(루스트리넬리 감독과) 5개월 함께 일한 결과, 우리는 팀의 경기 방식과 성적이 강등으로 이어질 위험이 있다는 결론을 내릴 수밖에 없었다"면서 "지난여름 합의했던 방향성과 그에 따른 선수단 개편이 의도했던 경기력 향상으로 이어지지 않았기 때문에 우리는 조직 구조와 인력 측면에서 모두 개편을 단행하기로 결정했다"고 덧붙였습니다.구단은 루스트리넬리 감독의 후임자를 며칠 내로 발표할 예정이라고 밝혔습니다.(사진=게티이미지)